/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant les soins buccodentaires en centres d'hébergement et de soins de longue durée/

QUÉBEC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, procédera à une annonce concernant les soins buccodentaires en centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

DATE : Le mardi 26 février 2019



HEURE : 9 h 00



LIEU : Salle communautaire

CHSLD Charlesbourg

7150, boulevard Cloutier,

Québec (QC), G1H 5V5

