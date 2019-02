Tim Hortons ouvre un premier restaurant à Shanghai, en Chine





Inauguré aujourd'hui, ce nouveau restaurant est le premier de 1 500 restaurants Tim Hortons qui seront ouverts en Chine au cours des 10 prochaines années



TORONTO, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Tim Hortons a aujourd'hui ouvert son premier restaurant en Chine. Ce nouveau restaurant, situé sur la Place du peuple au centre-ville de Shanghai, est le premier restaurant Tim Hortons à ouvrir en Chine depuis que l'entreprise a signé une entente exclusive de co-franchisage avec le Cartesian Capital Group (« Cartesian ») l'an dernier.

« Nous sommes ravis de déployer la marque Tim Hortons et la culture canadienne autour du monde. », souligne Alex Macedo, président de Tim Hortons. « La Chine est un marché à forte croissance et nous sommes heureux d'offrir à nos invités chinois nos grands classiques et des nouveautés conçues spécialement pour le marché chinois. »

L'ouverture de ce restaurant à Shanghai marque la poursuite de l'expansion de Tim Hortons partout dans le monde. Tim Hortons compte maintenant plus de 4 800 restaurants au Canada et ailleurs dans le monde, dont aux États-Unis, au Mexique, en Europe, aux Philippines, au Moyen-Orient et maintenant en Chine.

En plus d'offrir ses aliments et ses boissons classiques, dont son emblématique café Double DoubleMC, Tim Hortons lancera également une gamme de nouveaux produits exclusifs au marché chinois, dont les suivants :



Deux nouvelles saveurs rafraîchissantes et crémeuses de Cappuccino glacé : érable et noisette

Les thés Oolong noir infusé au citron et à la pêche et Bleuet-roselle, exclusifs au marché chinois

De nouvelles boissons chaudes à l'espresso, dont des lattes Macha et noisette et un Macchiato à l'érable

Les légendaires TimbitsMD sont offerts dans une nouvelle saveur : jaune d'oeuf salé

Ce nouveau restaurant de Shanghai offre aussi des produits du dîner comme des sandwichs au poulet au basilic, aux crevettes d'eau froide et au boeuf de style Montréal servis sur des pains ciabatta légèrement grillés, et de délicieux wraps laffa au boeuf et poivre noir et au poulet césar

Des salades au poulet et citrouille rôtie et au boeuf et courgette rôtie sont également offertes en tant que repas légers

Chaque composante de ce nouveau restaurant vise à offrir aux invités une expérience inspirante : celle de visiter le café préféré des Canadiens. Les tuiles du plancher s'inspirent des feuilles d'érable qui tombent au sol en automne. La couleur rouge, la feuille d'érable et les motifs à carreaux sont omniprésents dans le restaurant, où on retrouve aussi une poignée de porte en bâton de hockey, qui rappelle notre lien avec le hockey et notre amour pour ce sport.

