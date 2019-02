Les Canadiennes sont relativement bien préparées sur le plan financier : Sondage RBC Assurances





Toutefois, malgré une bonne connaissance financière, leur confiance au sujet de la sécurité financière future diminue

Faits saillants :

La majorité des femmes de plus de 45 ans savent très bien ce qu'elles feraient d'une somme d'argent inattendue, et seulement le quart d'entre elles craignent de ne pas savoir comment gérer correctement cet argent.

Les Canadiennes maîtrisent également la gestion du budget familial. Plus de neuf sur dix (92 pour cent) déclarent bien comprendre leurs finances.

Malgré tout, 24 pour cent d'entre elles disent qu'elles ne pourraient maintenir la situation financière de leur ménage si leur conjoint ou partenaire décédait, et le tiers d'entre elles craignent de ne pas avoir les moyens de se payer le mode de vie qu'elles désirent à la retraite.

TORONTO, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Lorsqu'il est question d'assurer leur avenir financier, les Canadiennes de plus de 45 ans sont relativement bien préparées. La majorité d'entre elles savent très bien ce qu'elles feraient d'une somme d'argent inattendue, et seulement le quart d'entre elles (24 pour cent) craignent de ne pas savoir comment gérer correctement cet argent, selon un récent sondage de RBC Assurances. Une vaste majorité (94 pour cent) prône la prudence, convenant qu'elles mettraient au point une stratégie pour faire durer l'argent. Trouver des moyens de protéger l'argent contre les risques comme la volatilité des marchés (92 pour cent) et investir dans des produits dont le revenu est garanti (91 pour cent) figuraient parmi les autres réponses populaires.

« Les femmes s'intéressent beaucoup aux stratégies financières à long terme, à l'atténuation des risques et aux produits offrant un revenu garanti, » déclare Selene Soo, directrice générale, Assurance de patrimoine, RBC Assurances. « Il existe des solutions que les femmes devraient envisager dans le cadre de leur plan de retraite, qui offrent un revenu garanti à vie, des avantages fiscaux potentiels et la possibilité de protéger les bénéficiaires, entre autres. »

Les Canadiennes maîtrisent également la gestion de l'argent du ménage. Plus de neuf sur dix (92 pour cent) déclarent qu'elles comprennent bien leurs finances, peu importe leur situation de famille. Cependant, un quart (24 pour cent) d'entre elles disent qu'elles ne pourraient maintenir la situation financière de leur ménage si leur conjoint ou partenaire décédait, un chiffre qui passe à 30 pour cent pour les femmes de 45 à 54 ans, par rapport à 14 pour cent pour les femmes de 65 ans ou plus. Malgré cela, le sondage a également révélé que les femmes n'avaient pas toutes la même confiance en leur avenir financier. Le tiers (33 pour cent) ne croyaient pas qu'elles auraient les moyens de se payer le mode de vie qu'elles désirent à la retraite. En particulier, les femmes de 45 à 54 ans sont plus enclines (38 pour cent) à exprimer leur incertitude face à l'avenir, par rapport à 22 pour cent pour les femmes de 65 ans ou plus. Chose intéressante, la proportion de femmes disant craindre de ne pas avoir les moyens de se payer le mode de vie qu'elles désirent à la retraite était seulement légèrement supérieure chez les célibataires que chez les femmes mariées (36 contre 34 pour cent).

« Les femmes gèrent depuis longtemps les activités quotidiennes et le budget des ménages partout au pays et nous sommes heureux de constater que cela paraît dans leur confiance à gérer les finances du ménage, » ajoute madame Soo. « Pourtant, elles ont toujours une certaine crainte quant à leur capacité de conserver leur mode de vie à l'avenir ; alors le fait d'examiner avec soin leurs besoins financiers et d'avoir un plan pour tous les scénarios devrait beaucoup les aider à garder confiance à la retraite. »

Pour que cela reste dans la famille :

La majorité (84 pour cent) des Canadiennes aimeraient laisser un héritage à leurs proches. La moitié d'entre elles (49 pour cent) ont touché un héritage elles-mêmes dans le passé, alors qu'une plus petite proportion (46 pour cent) s'attendent à en recevoir un plus tard. Toutefois, les femmes ne comptent pas sur un héritage pour financer leur retraite, seulement 17 pour cent d'entre elles conviennent qu'elles comptent sur un héritage pour subvenir à leurs besoins à la retraite.

Même si les femmes gèrent relativement bien leurs finances, il est toujours possible de s'améliorer. Pour avoir plus confiance en leur avenir financier et le préparer, les Canadiennes devraient tenir compte de ce qui suit pour leur portefeuille de placement :

Les produits comme les rentes procurent un revenu prévisible votre vie durant, peu importe les fluctuations des marchés financiers.

La planification successorale est un élément essentiel de votre legs financier. Ne tardez pas à aborder ce sujet et prévoyez le transfert de votre patrimoine. Les fonds distincts peuvent constituer une bonne option, car ils procurent des avantages uniques en matière de planification successorale que n'offrent pas d'autres types de produits de placement.

Discutez des options avec un conseiller et assurez-vous d'être sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers à long terme.

À propos du sondage de RBC Assurances

Ces conclusions sont tirées d'un sondage effectué par Ipsos pour le compte de RBC Assurances. En tout, 1 001 entrevues ont été effectuées en ligne au moyen du panel Je-Dis d'Ipsos, du 11 au 17 janvier 2019, auprès des Canadiennes de 45 ans ou plus dont le revenu du ménage était d'au moins 60 000 $. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population réelle selon les données du recensement. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Pour ce sondage, les résultats sont précis à ± 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions en matière d'assurance vie, maladie, habitation, automobile et voyage, de gestion de patrimoine et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise, à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. RBC Assurances est la marque de commerce des entités administratives en assurance de Banque Royale du Canada, qui est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. RBC Assurances est l'une des plus importantes compagnies d'assurance détenues par une banque canadienne, et ses quelque 2 500 employés servent plus de quatre millions de clients dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le www.rbcassurances.com .

