Avnet a annoncé la première solution avec connectivité LTE-M à fournir l'intelligence artificielle et la sécurité en périphérie de réseau





Avnet (Nasdaq : AVT), un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan et Octonion, un fournisseur de logiciel IdO de périphérie intelligente, ont conjugué leurs efforts avec Orange, un opérateur de réseau mobile, pour lancer un dispositif IdO « Plug-and-Play » SmartEdge Agile d'Avnet, personnalisé mais aussi modulaire, utilisant le logiciel d'intelligence artificielle (IA) de méta-détection Brainium d'Octonion, spécifiquement conçu pour le réseau LTE-M. Il s'agit de la première solution sur le marché à permettre aux ingénieurs et aux fabricants déployant des projets IdO sur des réseaux à très faible bande passante de tirer parti de la puissance de l'IA et de la sécurité en périphérie de réseau.

Cette nouvelle carte de connectivité LTE-M comprend un module d'amplification en direct développé par le fabricant de puces 4G Sequans Communications et articulé sur la technologie de carte à puce LTE-M/NB-IdO Monarch de Sequans. Elle sera exposée par Sequans cette semaine au Congrès mobile mondial dans le Hall 5, stand 5C87.

Orange est le premier opérateur mobile à exploiter la puissance de l'IA et de la sécurité en périphérie du réseau LTE-M. En utilisant la solution SmartEdge Agile d'Avnet et les atouts de la connectivité LTE-M, les clients disposent d'un dispositif IdO optimisé qui est rentable, certifié et prêt à l'emploi. Le dispositif fonctionne de pair avec le logiciel de méta-détection Brainium d'Octonion, qui aide les développeurs à simplifier et à surmonter les complexités qu'ils confrontent dans le développement des projets IdO, et sert de solution plateforme de bout en bout fournissant l'IA et la sécurité en périphérie de réseau.

« Le réseau LTE-M est un réseau idéal pour l'informatique en périphérie de réseau IdO, et, combiné au dispositif IdO SmartEdge Agile d'Avnet, il permettra aux clients de déployer des solutions IdO sécurisées et intelligentes, rapidement et à moindre coût », a déclaré Lou Lutostanski, vice-président mondial en charge de l'IdO chez Avnet. « Notre relation avec Octonion, Sequans et désormais Orange, le premier opérateur mobile à déployer une solution LTE-M en périphérie, nous donne un « avantage de précurseurs » qui renforce la valeur unique que l'écosystème d'Avnet apporte aux clients. »

IA et informatique en périphérie de réseau : au coeur du réseau LTE-M

Les réseaux LTE-M ont été lancés dans de nombreux pays pour prendre en charge l'explosion rapide de l'IdO, particulièrement sur les marchés IdO mobiles et industriels, en couvrant un large éventail de cas d'utilisation. Les atouts de l'IA sur le réseau LTE-M incluent notamment des fonctionnalités d'économie significative de puissance de batterie, une conception d'un bon rapport coût-efficacité et des services d'assistance. De plus, le rapprochement de l'analyse et du traitement des données de la source permet aux entreprises de réduire les exigences de latence et de bande passante pour gérer leurs informations.

Avec l'amplificateur en direct de Sequans destiné au réseau LTE-M d'Orange et le logiciel Brainium à bord, Avnet démontre son engagement à livrer un dispositif matériel modulaire avec un large éventail de solutions de connectivité afin de répondre aux exigences de l'IdO industriel (IdOI) avec SmartEdge Agile d'Avnet.

« En tant qu'opérateur de télécommunications de premier plan dans l'IdO, Orange est déterminé à aider ses clients à obtenir une expérience optimale avec leurs projets IdO », a expliqué Yves Maitre, vice-président exécutif, Objets connectés et Partenariats, chez Orange. « La solution IA Brainium combinée au module Live Booster d'Orange procure une expérience immédiate optimale pour accélérer l'industrialisation des projets IdO utilisant l'IA et l'informatique en périphérie de réseau. »

« Orange et Avnet sont deux leaders de l'écosystème IdO, et nous sommes ravis de contribuer notre technologie au nouveau dispositif remarquable SmartEdge Agile d'Avnet », a déclaré Georges Karam, PDG de Sequans. « Monarch est la plate-forme de connectivité LTE-M la plus éprouvée du secteur, avec une consommation d'énergie extrêmement faible et des fonctionnalités IdO exhaustives qui contribuent à faire du nouveau dispositif une solution très intelligente pour l'exécution de l'IA et de la sécurité en périphérie de réseau. »

Rejoignez Sequans au Congrès mobile mondial de Barcelone en Espagne, du 25 au 28 février, Hall 5, stand 5C87, où SmartEdge Agile d'Avnet sera présentée avec la solution Brainium d'Octonion.

Avnet élimine la complexité de l'IdO pour ses clients en fournissant des dispositifs à la fois intelligents, connectés et fiables.

