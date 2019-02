MyKronoz présente ZePods, ses premiers écouteurs sans fils stylés et colorés, ainsi qu'une collection complète de montres connectées abordables





La marque suisse de wearables MyKronoz dévoile ZePods, sa première collection d'écouteurs sans fil au Mobile World Congress Barcelona 2019. Offrant une qualité sonore impressionnante, jusqu'à 15 heures d'autonomie, un design élégant avec 6 couleurs vives et un étui de chargement USB-C assorti, contrôle tactile pour gérer la musique, les appels et les commandes vocales grâce à sa technologie Bluetooth 5.0 - les premiers écouteurs sans fil de MyKronoz seront disponibles en deux versions :

ZePods, avec un étui de chargement USB-C arborant l'allure d'un élégant briquet. Disponible en avril 2019 pour un MSRP de 79,90 ? /$.

ZePods +, avec un étui de charge sans fil certifié Qi dont la forme a été grandement inspirée par celle d'une montre à gousset traditionnelle suisse. Disponible H2 2019 pour un MSRP de 99,90 ? / $.

"Forts de notre ADN suisse en matière de design et de notre solide expérience dans les technologies connectées, nous sommes convaincus que MyKronoz a une formidable opportunité à saisir sur le marché en pleine croissance des écouteurs sans fil. Le lancement de ZePods apparaît comme une évolution naturelle et stratégique permettant à notre société de tirer parti de son expertise dans le développement et la commercialisation de produits abordables axés sur le consommateur. Cette diversification nous permettra d'offrir à nos clients un écosystème complet ", déclare Boris Brault, fondateur et PDG de MyKronoz.

Parallèlement au lancement de ZePods, MyKronoz revient à ses origines en matière de conception de wearables abordables avec une nouvelle gamme complète disponible à partir de 29,90 ? / $, comprenant un tracker d'activité, des montres connectées, un modèle sport et deux hybrides pour satisfaire un large public.

Parmi les nouveautés :

- ZeTrack - tracker d'activité avec capteur cardiaque, complet et ultrafin. MSRP : 29,90 ? / $ - Date de lancement : fin mars 2019.

- ZeNeo - montre connectée puissante au look de tracker d'activité. MSRP : 59,90 ? / $ - Date de lancement : fin avril 2019.

- ZeRound3 Lite - la montre connectée conçue pour votre mode de vie actif. MSRP : 79,90 ? / $ - Date de lancement : fin avril 2019.

- ZeRound3 - le compagnon connecté véritablement élégant. MSRP : 99,90 ? / $ - Date de lancement : fin mars 2019.

Le reste de la collection comprend:

- ZeSport2 - montre connectée GPS multisports avec un design résolument moderne. Déjà disponible au prix public de 149,90 ? / $.

- ZePop - montre connectée hybride alliant mode et technologie. MSRP : 129,90 ? / $ - Date de lancement : H2 2019.

- ZeTime2 - montre connectée hybride en acier inoxydable avec écran AMOLED et de véritables aiguilles mécaniques. MSRP : 199,90 ? / $ - Date de lancement : H2 2019.

Tous les produits seront disponibles pour des démonstrations sur le stand MyKronoz. (Congress Square / CS118).

A PROPOS DE MYKRONOZ:

Fondée en Janvier 2013, MyKronoz est une sociétéì suisse basée à Genève qui conc?oit et développe des wearables pour élargir et faciliter l'expérience connectée de la smart génération. Réunissant l'essence même de la tradition horlogère avec la technologie innovante, MyKronoz propose une gamme complète de wearables abordables et stylés, à partir de 29? seulement, répartis sur 4 catégories de produits : trackers d'activités, montres connectées, montres connectées hybrides et montres téléphones, toutes compatibles avec iOS et Android.

Présente dans plus de 40 pays, référencée par de grands distributeurs et partenaires mondiaux (Orange, Auchan, Carrefour, Amazon, Best Buy...), MyKronoz a vendu plus de 3 millions de produits et s'est imposée comme un challenger des horlogers techniques et traditionnels. MyKronoz fait partie du groupe BOW, spécialiste des objets lifestyle grand public, fort d'une présence internationale sur les marchés de l'objet lifestyle et des wearables, à travers ses deux marques distinctes : MyKronoz et LEXON. BOW Group compte désormais plus de 100 collaborateurs répartis dans quatre centres : Paris, Genève, Miami et Shenzhen.

Depuis juillet 2015, BOW a accueilli à son capital Next Stage AM, puis en 2017 PM Equity Partner, le fonds capital-risque de Philip Morris International. La ZeTime de MyKronoz a convaincu plus de 40 000 contributeurs dans près de 100 pays, et est ainsi devenue la smartwatch hybride la plus financée au monde avec plus de 8 millions de dollars levés, ainsi que la plus importante campagne de financement participatif jamais réalisée en 2017 sur Kickstarter.

