YourBestLife : le programme de change la vie de sept personnes en les faisant voyager dans le monde entier pendant 6 mois, en prenant en charge toutes leurs dépenses et en leur versant 1 500 USD par mois

Un nouveau programme de formation innovant invite des jeunes adultes à voyager à la recherche de perfectionnement personnel et professionnel. L'organisation YourBestLife pense que l'interaction culturelle et l'apprentissage mutuel sont des moyens de développer des compétences de plus en plus importantes pour les entreprises tout en contribuant activement à un monde meilleur. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'en novembre 2019 sur le site : http://www.yourbestlife.io.

Développer des compétences interpersonnelles, influencer les communautés et inspirer avec des histoires et des actions sont les missions de YourBestLife, un programme qui fait voyager sept participants dans 10 pays et quatre continents différents sur une période de six mois. Les principaux thèmes du programme (1. Appartenance et divertissement, 2. Répercussions sociales, 3. Carrière professionnelle) guideront les activités, notamment les loisirs, le bénévolat et l'apprentissage.

Reconnaissant les avantages liés aux voyages, le programme vise à donner à plus de gens la possibilité d'acquérir des connaissances issues directement des expériences interculturelles, contribuant ainsi au développement de la personne en tant qu'être humain pleinement accompli et citoyen du monde. Pour cela, toutes les dépenses sont prises en charge, y compris les vols, la nourriture, l'hébergement, l'assurance et les activités, en plus de 1 500 USD par mois versé à chaque participant pour les extras.

Le programme entend être le début d'un mouvement « plus humain », mené par des personnes qui veulent rapprocher les individus en contribuant à des actions grandes ou petites, conduites de manière non invasive et tolérante, intégrées aux communautés locales. Ce mouvement est mis en lumière par le thème du programme nommé Répercusions sociales, qui met l'accent sur trois défis mondiaux : la préservation de l'environnement, la protection de la faune et l'entrepreneuriat social.

Les participants au programme inaugural sont des citoyens entre 18 et 35 ans qui incarnent chacun un profil différent et complémentaire : voyageur, casanier, aventurier, communicateur, conteur, scénariste et acteur du changement. Les pays de destination, soit le Costa Rica, le Pérou, l'Afrique du Sud, l'île de la Réunion, l'Inde, le Bhoutan, le Myanmar, l'Indonésie, l'Irlande et le Portugal, ont été choisis pour offrir une vision globale en termes de localisation, de climat, de culture et de défis.

Le processus de sélection est conduit par Randstad Portugal, une multinationale reconnue spécialisée dans les ressources humaines, qui garantit la précision de la sélection des participants. Randstad Portugal est l'un des principaux partenaires du projet, tout comme Sony, Skyhour et WeChangers. WeChangers est une start-up spécialisée dans l'action sociale qui choisira 25 organismes caritatifs locaux qui seront soutenus par le programme grâce à des contributions monétaires et au bénévolat des participants.

