/R E P R I S E -- Avis aux médias - Équité salariale - Un projet de loi qui entretient l'injustice, selon la CSQ/

QUÉBEC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) prendra part aux consultations sur le projet de loi n° 10, modifiant la Loi sur l'équité salariale, le mardi 26 février à 16 h 15, à la salle Louis-Joseph-Papineau de l'hôtel du Parlement.

La présidente de la Centrale, Sonia Ethier, exposera aux parlementaires les raisons pour lesquelles plusieurs articles sont néfastes pour l'objectif poursuivi. Elle fera également connaître les recommandations de la Centrale pour bonifier le projet de loi afin que le fardeau de l'équité ne repose plus sur le dos des travailleuses.

Enfin, Sonia Ethier sera disponible pour accorder des entrevues à ce sujet.

Aide-mémoire



QUOI : Participation de la CSQ aux consultations concernant l'équité salariale



QUI : Sonia Ethier, présidente de la CSQ



QUAND : Mardi 26 février 2019, 16 h 15



OÙ : Hôtel du Parlement

Salle Louis-Joseph-Papineau

1045, rue des Parlementaires

Québec

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont plus de 125 000 en éducation. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

