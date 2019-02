Home Depot annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018, une augmentation du dividende trimestriel de 32 %, l'autorisation d'un rachat d'actions de 15 milliards de dollars et ses perspectives au sujet de l'exercice 2019





ATLANTA, le 26 février 2019 /CNW/ - The Home Depot®, le plus important détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle, a annoncé aujourd'hui des ventes de 26,5 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2018, ce qui représente une augmentation de 10,9 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2017. Toujours au quatrième trimestre de l'exercice 2018, les ventes comparables ont été positives, soit de 3,2 %. Les ventes comparables aux États-Unis ont également été positives, soit de 3,7 %.

Le quatrième trimestre de l'exercice 2018 comportait 14 semaines, comparativement à 13 semaines lors de l'exercice précédent. La 14e semaine a ajouté des ventes d'environ 1,7 milliard de dollars au trimestre et à l'exercice. La semaine supplémentaire n'est pas incluse dans les résultats des ventes comparables du trimestre et de l'exercice.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2018, soit un bénéfice dilué par action de l'ordre de 2,09 $, comparativement à un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars et à un bénéfice dilué par action de l'ordre de 1,52 $ à la même période durant l'exercice 2017. La 14e semaine a ajouté un bénéfice dilué par action de l'ordre d'environ 0,21 $ au trimestre et à l'exercice.

Le bénéfice net enregistré au quatrième trimestre et pendant l'exercice a été affecté négativement par une charge extraordinaire d'environ 247 millions de dollars, avant impôts, soit 184 millions de dollars, après impôts, égalant un bénéfice dilué par action de l'ordre de 0,16 $, provenant d'une moins-value relative à certaines dénominations commerciales d'Interline Brands.

Exercice financier 2018

Les ventes de l'exercice 2018 ont été de 108,2 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 7,2 % par rapport à l'exercice 2017. Le total des ventes comparables de l'entreprise pour l'exercice 2018 a augmenté de 5,2 %, et les ventes comparables aux États-Unis ont été positives, soit de 5,4 % pour l'exercice.

Le bénéfice dilué par action a été de l'ordre de 9,73 $ au cours de l'exercice 2018, comparativement à un bénéfice dilué par action de l'ordre de 7,29 $ au cours de l'exercice 2017, ce qui représente une hausse de 33,5 %.

«Nous avons enregistré un bénéfice net et des ventes records au cours de l'exercice 2018, en plus de réaliser des progrès considérables sur les investissements stratégiques présentés en décembre 2017. Pour ce faire, nous avons mis l'accent sur l'amélioration de l'expérience de commerce de détail interrelié de nos clients, sur la proposition de produits novateurs et localisés, et sur l'offre de la meilleure productivité de notre domaine», a déclaré Craig Menear, président du conseil d'administration et président-directeur général de l'entreprise. «Notre point de vue sur la santé de l'économie et sur le consommateur ainsi que le dynamisme de nos investissements stratégiques appuient notre conviction que nous pouvons atteindre une croissance des ventes comparables de 5 % au cours de l'exercice 2019. J'aimerais remercier nos associés pour leur mise en oeuvre impeccable et leur travail exceptionnel au service de nos clients.»

Déclaration relative au dividende et autorisation de rachat d'actions

L'entreprise a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait déclaré une augmentation de 32 % dans son dividende trimestriel, ce qui monte sa valeur à 1,36 $ par action. «Afin de témoigner de notre engagement à créer un bon rendement pour nos actionnaires et de notre confiance en l'avenir de l'industrie, le conseil a décidé d'augmenter la valeur du dividende pour une dixième année consécutive», a annoncé M. Menear. Le dividende sera payable le 28 mars 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 14 mars 2019. Ce trimestre est le 128e consécutif où l'entreprise paie un dividende en espèce.

Le conseil d'administration a également autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pour la somme de 15 milliards de dollars, qui remplace sa précédente autorisation.

Perspectives au sujet de l'exercice 2019

L'entreprise a fourni les perspectives suivantes pour l'exercice 2019, qui ne comptera que 52 semaines, comparativement à l'exercice 2018 qui en comptait 53 :

Accroissement des ventes comparables d'environ 5 % pour la période correspondante de 52 semaines

Croissance des ventes d'environ 3,3 %

Cinq nouveaux magasins (nombre net)

Marge brute d'environ 34 %

Marge d'exploitation d'environ 14,4 %

Intérêts débiteurs nets d'environ 1,2 milliard de dollars

Taux d'imposition d'environ 25,5 %

Rachat d'actions d'environ 5 milliards de dollars

Augmentation du bénéfice dilué par action d'environ 3,1 %, pour atteindre 10,03 $

Dépenses du capital d'environ 2,7 milliards de dollars

Charges de dépréciation et d'amortissement d'environ 2,3 milliards de dollars

Flux de trésorerie de l'entreprise d'environ 14,1 milliards de dollars

Objectifs financiers à long terme

Aujourd'hui, l'entreprise a réaffirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2020 :

Ventes totales allant d'environ 115 milliards de dollars à environ 120 milliards de dollars

Marge d'exploitation allant d'environ 14,4 % à environ 15 %

Rendement du capital investi de plus de 40 %.

Home Depot tiendra aujourd'hui, à 9 h, heure normale de l'Est, une conférence téléphonique en vue de discuter de l'information contenue dans le présent communiqué de presse et de sujets connexes. Cette conférence sera intégralement accessible en webdiffusion et en différé au ir.homedepot.com/events-and-presentations.

À la fin du quatrième trimestre, l'entreprise exploitait un total de 2 287 magasins de détail aux États-Unis (l'ensemble des 50 États), dans le district de Columbia, à Puerto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans dix provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie plus de 400 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard & Poor's 500.

Certaines déclarations contenues dans le présent document constituent des «déclarations prévisionnelles», telles qu'elles sont définies par la loi américaine intitulée «Private Securities Litigation Reform Act of 1995». Les déclarations prévisionnelles portent notamment sur la demande de nos produits et services, la croissance nette des ventes, les ventes comparables, les effets de la concurrence, la mise en oeuvre d'initiatives en magasin et au niveau du commerce de détail interrelié, de la chaîne d'approvisionnement et des technologies, les situations des stocks, la situation économique, l'état des marchés de la construction, du logement et de la rénovation résidentielle, l'état des marchés de crédit, y compris les hypothèques, les prêts hypothécaires sur la valeur nette de la propriété et le crédit à la consommation, les problèmes liés aux modes de paiement que nous acceptons, les demandes d'offres de crédit, la gestion de nos relations avec nos associés et nos fournisseurs, la poursuite des programmes de rachat d'actions, le rendement en matière de bénéfices nets, les bénéfices par action, les objectifs visés en matière de dividende, la répartition des capitaux propres et des dépenses en capital, la trésorerie, le rendement du capital investi, l'effet de levier financier sur les dépenses, les dépenses de rémunération à base d'actions, l'inflation et la déflation du prix des marchandises, la capacité d'émettre des titres de créances et de le faire à un taux acceptable pour nous, l'incidence et le résultat attendu des enquêtes, des demandes, des réclamations et des contentieux, l'effet des charges, l'effet de l'adoption de certains principes comptables, l'incidence de la loi américaine intitulée «Tax Cuts and Jobs Act of 2017» et d'autres changements réglementaires, les ouvertures et les fermetures de magasins, les perspectives pour l'exercice 2019 et pour les exercices suivants, les perspectives financières, ainsi que l'intégration à notre organisation des entreprises dont nous avons fait l'acquisition et la capacité de reconnaître les avantages et synergies attendues liées à ces acquisitions. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les renseignements actuellement disponibles et sur des hypothèses, ainsi que sur nos attentes et prévisions actuelles quant à des événements à venir. Vous ne devriez pas vous fonder sur nos déclarations prévisionnelles. Ces déclarations ne sont pas garantes du rendement à venir de l'entreprise et sont sujettes aux événements, aux incertitudes et aux risques futurs, dont bon nombre sont hors de notre contrôle, dépendent de tierces parties ou nous sont pour l'instant encore inconnus, ainsi qu'aux hypothèses potentiellement inexactes, qui pourraient faire en sorte que les résultats obtenus diffèrent de façon significative de nos attentes et de nos prévisions. Ces risques et incertitudes comprennent notamment, sans s'y limiter, ceux qui sont décrits en 1A, «Facteurs de risques», et ailleurs dans notre Rapport annuel du formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 28 janvier 2018, ainsi que dans nos Rapports trimestriels subséquents du formulaire 10-Q.

Les déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date où elles ont été énoncées et ne sont tenues à jour que si la loi l'exige. Nous vous recommandons néanmoins d'examiner toute déclaration éventuelle que nous présentons relativement à ces questions dans les déclarations périodiques que nous faisons à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis.

THE HOME DEPOT, INC. ÉTAT CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ DES RÉSULTATS (Non vérifié)



Trois mois ayant pris fin le (1)





Exercice ayant pris fin le (2)



montants en millions, USD$, exception faite des données par action 3 février

2019

28 janvier

2018

% de variation

3 février

2019

28 janvier

2018

% de variation Ventes nettes $ 26,491



$ 23,883



10.9 %

$ 108,203



$ 100,904



7.2 % Coût des ventes 17,464



15,790



10.6



71,043



66,548



6.8

Marge bénéficiaire brute 9,027



8,093



11.5



37,160



34,356



8.2

Charges d'exploitation :





















Frais de vente, généraux et administratifs 4,922



4,440



10.9



19,513



17,864



9.2

Dépréciation et amortissement 480



464



3.4



1,870



1,811



3.3

Moins-value 247



--







247



--





Total des charges d'exploitation 5,649



4,904



15.2



21,630



19,675



9.9

Bénéfice d'exploitation 3,378



3,189



5.9



15,530



14,681



5.8

Dépenses (revenus) d'intérêts et autres :





















Intérêts et revenus de placement (20)



(23)



(13.0)



(93)



(74)



25.7

Intérêts débiteurs 269



269



--



1,051



1,057



(0.6)

Autres 16



--







16



--





Intérêts et autres, nets 265



246



7.7



974



983



(0.9)

Bénéfice, avant les charges d'impôts 3,113



2,943



5.8



14,556



13,698



6.3

Charge d'impôts 769



1,164



(33.9)



3,435



5,068



(32.2)

Bénéfice net $ 2,344



$ 1,779



31.8 %

$ 11,121



$ 8,630



28.9 %























Actions ordinaires moyennes pondérées en circulation 1,116



1,160



(3.8)%



1,137



1,178



(3.5)%

Bénéfice par action en circulation $ 2.10



$ 1.53



37.3



$ 9.78



$ 7.33



33.4

























Actions ordinaires moyennes pondérées diluées 1,121



1,167



(3.9)%



1,143



1,184



(3.5)%

Bénéfice dilué par action $ 2.09



$ 1.52



37.5



$ 9.73



$ 7.29



33.5



























Trois mois ayant pris fin le (1)





Exercice ayant pris fin le (2)



Données de vente choisies (3) 3 février

2019

28 janvier

2018

% de variation

3 février

2019

28 janvier

2018

% de variation Transactions clients (en millions) 394.8



366.5



7.7 %

1,620.8



1,578.6



2.7 % Facture moyenne $ 65.59



$ 64.00



2.5



$ 65.74



$ 63.06



4.2

Ventes au pied carré $ 414.17



$ 394.87



4.9



$ 446.86



$ 417.02



7.2

---------- (1) Trois mois ayant pris fin le 3 février 2019, incluant 14 semaines. Trois mois ayant pris fin le 28 janvier 2018, incluant 13 semaines. (2) Exercice financier ayant pris fin le 3 février 2019, incluant 53 semaines. Exercice financier ayant pris fin le 28 janvier 2018, incluant 52 semaines. (3) Les données de vente choisies ne tiennent pas compte des résultats d'Interline Brands inc., acquise durant l'exercice 2015.

THE HOME DEPOT, INC. BILANS CONSOLIDÉS ET SIMPLIFIÉS (Non vérifiés)

montants en millions, USD$ 3 février

2019

28 janvier

2018 Actif





Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 1,778



$ 3,595

Comptes clients nets 1,936



1,952

Stock de marchandises 13,925



12,748

Autres actifs à court terme 890



638

Total de l'actif à court terme 18,529



18,933

Immobilisations corporelles nettes 22,375



22,075

Écarts d'acquisition 2,252



2,275

Autres actifs 847



1,246

Actif total $ 44,003



$ 44,529









Passif et capitaux propres





Dettes à court terme $ 1,339



$ 1,559

Comptes fournisseurs 7,755



7,244

Salaires à payer et frais afférents 1,506



1,640

Versements à court terme relatifs aux dettes à long terme 1,056



1,202

Autres passifs à court terme 5,060



4,549

Passif total à court terme 16,716



16,194

Dettes à long terme, excluant les versements à court terme 26,807



24,267

Autres passifs 2,358



2,614

Passif total 45,881



43,075

Total des capitaux propres (déficit) (1,878)



1,454

Passif total et capitaux propres (déficit) $ 44,003



$ 44,529



THE HOME DEPOT, INC. ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ (Non vérifié)



Exercice ayant pris fin le (1) montants en millions, USD$ 3 février

2019

28 janvier

2018 Flux de trésorerie provenant des activités poursuivies :





Bénéfices nets $ 11,121



$ 8,630

Rapprochement des bénéfices nets et de la trésorerie nette provenant des activités poursuivies :





Dépréciation et amortissement 2,152



2,062

Dépenses liées à la rémunération sous forme d'actions 282



273

Moins-value 247



--

Changements aux fonds de roulement, nets des effets d'acquisition (687)



554

Changements aux impôts reportés 26



92

Autres activités poursuivies (103)



420

Trésorerie nette provenant des activités poursuivies 13,038



12,031









Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :





Dépenses en capital, nettes des dépenses en capital hors trésorerie (2,442)



(1,897)

Paiements liés à l'acquisition d'entreprise, nets (21)



(374)

Produits de la vente d'immobilisations corporelles 33



47

Autres activités d'investissement 14



(4)

Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement (2,416)



(2,228)









Flux de trésorerie provenant d'activités de financement :





(Remboursement des) produits de la dette à court terme, nets (220)



850

Produits de la dette à long terme, nets d'escomptes 3,466



2,991

Remboursement de la dette à long terme (1,209)



(543)

Rachats d'actions ordinaires (9,963)



(8,000)

Produits provenant de la vente d'actions ordinaires 236



255

Dividendes en espèces (4,704)



(4,212)

Autres activités de financement (26)



(211)

Trésorerie nette des activités de financement (12,420)



(8,870)

Changements à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie (1,798)



933

Effet du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (19)



124

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 3,595



2,538

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice $ 1,778



$ 3,595

---------- (1) Exercice financier ayant pris fin le 3 février 2019, incluant 53 semaines. Exercice financier ayant pris fin le 28 janvier 2018, incluant 52 semaines.

THE HOME DEPOT, INC. EFFET DE L'ADOPTION DE LA MISE À JOUR DES PRINCIPES COMPTABLES ASU NO 2014-09 (Non vérifié)

Au premier trimestre de l'exercice 2018, l'entreprise a adopté la mise à jour des principes comptables ASU no 2014-09, portant sur la comptabilisation des produits. L'effet de l'adoption de l'ASU no 2014-09 sur l'état consolidé des résultats pour les périodes de trois mois et douze mois ayant pris fin le 3 février 2019 est présenté dans le tableau ci-dessous. Cet amendement aux principes comptables a entraîné l'augmentation des ventes nettes, de la marge bénéficiaire brute, du total des charges d'exploitation, des frais de vente, généraux et administratifs, ainsi que la réduction du coût des ventes. Aucun effet n'a été relevé sur le bénéfice d'exploitation, le bénéfice net et le bénéfice par action.



Trois mois ayant pris fin le 3 février 2019 (1) montants en millions, USD$ Données réelles

Proportion des ventes nettes (%)

Effet de l'ASU no 2014-09

Données sans l'effet de l'ASU no 2014-09

Proportion des ventes nettes (%) Ventes nettes $ 26,491



100.0 %

$ 86



$ 26,405



100.0 % Coût des ventes 17,464



65.9



(82)



17,546



66.4

Marge bénéficiaire brute 9,027



34.1



168



8,859



33.6

Frais de vente, généraux et administratifs 4,922



18.6



168



4,754



18.0

Total des charges d'exploitation 5,649



21.3



168



5,481



20.8



Exercice ayant pris fin le 3 février 2019 (2) montants en millions, USD$ Données réelles

Proportion des ventes nettes (%)

Effet de l'ASU no 2014-09

Données sans l'effet de l'ASU no 2014-09

Proportion des ventes nettes (%) Ventes nettes $ 108,203



100.0 %

$ 216



$ 107,987



100.0 % Coût des ventes 71,043



65.7



(382)



71,425



66.1

Marge bénéficiaire brute 37,160



34.3



598



36,562



33.9

Frais de vente, généraux et administratifs 19,513



18.0



598



18,915



17.5

Total des charges d'exploitation 21,630



20.0



598



21,032



19.5

---------- (1) Trois mois ayant pris fin le 3 février 2019, incluant 14 semaines. (2) Exercice financier ayant pris fin le 3 février 2019, incluant 53 semaines.

THE HOME DEPOT, INC. EFFET DE L'ADOPTION DE LA MISE À JOUR DES PRINCIPES COMPTABLES ASU NO 2014-09 (Non vérifié)

Au premier trimestre de l'exercice 2018, l'entreprise a adopté la mise à jour des principes comptables ASU no 2014-09, portant sur la comptabilisation des produits. L'effet de l'adoption de l'ASU no 2014-09 sur les bilans consolidés au 3 février 2019 est présenté dans le tableau ci-dessous.



3 février 2019 montants en millions, USD$ Données réelles

Effet de l'ASU no 2014-09

Données sans l'effet de l'ASU no 2014-09 Actif









Comptes clients nets $ 1,936



$ (40)



$ 1,976

Autres actifs à court terme 890



256



634

Total de l'actif à court terme 18,529



216



18,313

Actif total 44,003



216



43,787













Passif et capitaux propres









Autres passifs à court terme $ 5,060



$ 117



$ 4,943

Passif total à court terme 16,716



117



16,599

Autres passifs 2,358



24



2,334

Passif total 45,881



141



45,740

Total des capitaux propres (déficit) (1,878)



75



(1,953)

Passif total et capitaux propres (déficit) 44,003



216



43,787



THE HOME DEPOT, INC. EFFET PRO FORMA DE L'ADOPTION DE LA MISE À JOUR DES PRINCIPES COMPTABLES ASU NO 2014-09 (Non vérifié)

Au premier trimestre de l'exercice 2018, l'entreprise a adopté la mise à jour des principes comptables ASU no 2014-09 en matière de comptabilisation des produits, qui a été appliquée selon la méthode rétrospective modifiée. Puisque cette méthode ne permet pas l'utilisation de données financières antérieures à l'adoption de l'amendement, les données précédant celles de l'exercice 2018 n'ont pas été prises en compte. Certains éléments de l'état des résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous de sorte à mettre en lumière l'effet pro forma qu'aurait eu l'application des principes de comptabilisation et de présentation des données de l'ASU no 2014-09 sur les données de l'exercice financier 2017. Aucun effet n'a été relevé sur le bénéfice d'exploitation, le bénéfice net et le bénéfice par action. Les tableaux présentant l'effet pro forma de l'application de l'ASU no 2014-09 aux données de l'exercice financier 2017 ne sont fournis qu'à titre indicatif.



Trois mois ayant pris fin le 30 avril 2017 montants en millions, USD$ Données réelles

Proportion des ventes nettes (%)

Effet de l'ASU no 2014-09

Données avec l'effet de l'ASU no 2014-09

Proportion des ventes nettes (%) Ventes nettes $ 23,887



100.0 %

$ 48



$ 23,935



100.0 % Coût des ventes 15,733



65.9



(90)



15,643



65.4

Marge bénéficiaire brute 8,154



34.1



138



8,292



34.6

Frais de vente, généraux et administratifs 4,361



18.3



138



4,499



18.8

Total des charges d'exploitation 4,805



20.1



138



4,943



20.7



Trois mois ayant pris fin le 30 juillet 2017 montants en millions, USD$ Données réelles

Proportion des ventes nettes (%)

Effet de l'ASU no 2014-09

Données avec l'effet de l'ASU no 2014-09

Proportion des ventes nettes (%) Ventes nettes $ 28,108



100.0 %

$ 33



$ 28,141



100.0 % Coût des ventes 18,647



66.3



(114)



18,533



65.9

Marge bénéficiaire brute 9,461



33.7



147



9,608



34.1

Frais de vente, généraux et administratifs 4,549



16.2



147



4,696



16.7

Total des charges d'exploitation 4,998



17.8



147



5,145



18.3



Trois mois ayant pris fin le 29 octobre 2017 montants en millions, USD$ Données réelles

Proportion des ventes nettes (%)

Effet de l'ASU no 2014-09

Données avec l'effet de l'ASU no 2014-09

Proportion des ventes nettes (%) Ventes nettes $ 25,026



100.0 %

$ 44



$ 25,070



100.0 % Coût des ventes 16,378



65.4



(85)



16,293



65.0

Marge bénéficiaire brute 8,648



34.6



129



8,777



35.0

Frais de vente, généraux et administratifs 4,514



18.0



129



4,643



18.5

Total des charges d'exploitation 4,968



19.9



129



5,097



20.3



Trois mois ayant pris fin le 28 janvier 2018 montants en millions, USD$ Données réelles

Proportion des ventes nettes (%)

Effet de l'ASU no 2014-09

Données avec l'effet de l'ASU no 2014-09

Proportion des ventes nettes (%) Ventes nettes $ 23,883



100.0 %

$ 41



$ 23,924



100.0 % Coût des ventes 15,790



66.1



(85)



15,705



65.6

Marge bénéficiaire brute 8,093



33.9



126



8,219



34.4

Frais de vente, généraux et administratifs 4,440



18.6



126



4,566



19.1

Total des charges d'exploitation 4,904



20.5



126



5,030



21.0



Exercice financier ayant pris fin le 28 janvier 2018 montants en millions, USD$ Données réelles

Proportion des ventes nettes (%)

Effet de l'ASU no 2014-09

Données avec l'effet de l'ASU no 2014-09

Proportion des ventes nettes (%) Ventes nettes $ 100,904



100.0 %

$ 166



$ 101,070



100.0 % Coût des ventes 66,548



66.0



(374)



66,174



65.5

Marge bénéficiaire brute 34,356



34.0



540



34,896



34.5

Frais de vente, généraux et administratifs 17,864



17.7



540



18,404



18.2

Total des charges d'exploitation 19,675



19.5



540



20,215



20.0





































Logo - https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

SOURCE The Home Depot

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 06:00 et diffusé par :