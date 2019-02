/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le gouvernement du Québec annonce un soutien financier à l'organisme Mouvement pour une démocratie nouvelle/





QUÉBEC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse avec M. Jean-Pierre Charbonneau et Mme Françoise David, respectivement président et vice-présidente du Mouvement pour une démocratie nouvelle, en lien avec le projet de réforme du mode de scrutin.

Date : Le 26 février 2019



Heure : 11 h 45



Lieu : Foyer Louis-Hippolyte-La Fontaine

Hôtel du Parlement

Québec

