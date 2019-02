/R E P R I S E -- Avis aux médias - Premier budget du gouvernement de la CAQ : La FIQ demande des gestes concrets pour les professionnelles en soins/





QUÉBEC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, Nancy Bédard et le vice-président Jérôme Rousseau tiendront une conférence de presse le 26 février à 10 h 30 au Château Laurier à Québec. À cette occasion, ils feront part des attentes et des demandes de la FIQ en prévision du dépôt du prochain budget du gouvernement de la CAQ.

Aide-mémoire

Quand : Mardi 26 février 2019 Heure : 10 h 30 Lieu : Hôtel Château Laurier (salle De la Colline)

1220, Place George-V Ouest

Québec QC. G1R 5B8

