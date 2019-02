La Banque Scotia annonce les résultats de son premier trimestre





Sauf indications contraires, tous les montants sont en dollars canadiens et se fondent sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités) de la Banque pour le trimestre clos le 31 janvier 2019 et sur les notes connexes préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS). La version complète du rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2019, y compris les états financiers intermédiaires (non audités) pour la période close le 31 janvier 2019, est disponible sur le site de SEDAR, au www.sedar.com, et sur la section EDGAR du site de la SEC, au www.sec.gov. De plus, le rapport d'informations financières supplémentaires ainsi que le rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2019 sont disponibles à la page Relations avec les investisseurs au www.banquescotia.com.





Faits saillants du premier trimestre -- résultats présentés (comparaison avec

T1 2018) Faits saillants du premier trimestre -- résultats ajustés1

(comparaison avec T1 2018)



? Bénéfice net de 2 247 millions de dollars, comparativement à 2 337 millions de dollars ? Bénéfice net de 2 291 millions de dollars, comparativement à 2 350 millions de dollars ? Bénéfice dilué par action de 1,71 $, comparativement à 1,86 $ ? Bénéfice dilué par action de 1,75 $, comparativement à 1,87 $ ? Rendement des capitaux propres (« RCP ») de 13,5 %, comparativement à 16,2 % ? Rendement des capitaux propres (« RCP ») de 13,7 %, comparativement à 16,3 % ? Dividende trimestriel de 0,87 $ par action ordinaire, en hausse de 0,02 $



TORONTO, le 26 févr. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a affiché un bénéfice net de 2 247 millions de dollars pour son premier trimestre, comparativement à 2 337 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action s'est établi à 1,71 $, comparativement à 1,86 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres s'est établi à 13,5 %, contre 16,2 % à l'exercice précédent.

Exclusion faite des coûts liés aux acquisitions1, le bénéfice net a diminué de 3 % pour s'établir à 2 291 millions de dollars et le bénéfice dilué par action a reculé de 6 % pour se fixer à 1,75 $, comparativement à 1,87 $ pour l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres s'est établi à 13,7 %, contre 16,3 % pour l'exercice précédent.

Le résultat du trimestre correspondant de l'exercice précédent tenait compte d'une économie comptable de 150 millions de dollars (203 millions de dollars avant impôt) ou de 0,12 $ au chapitre du bénéfice dilué par action, du fait de la réévaluation d'un passif au titre des régimes d'avantages du personnel.

« Au premier trimestre, nous avons réalisé des progrès constants dans l'exécution de notre stratégie visant à réduire davantage les risques de la Banque, à simplifier nos activités et à positionner la Banque en vue de sa croissance future. Nous avons connu un excellent début d'année, le bénéfice tiré des Opérations internationales et des activités de gestion de patrimoine étant en forte hausse. Le trimestre à l'étude a également été marqué par de bons progrès en ce qui a trait à l'intégration des récentes acquisitions, qui se déroule comme prévu », a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia.

« Bien que la volatilité importante des marchés ait eu une incidence sur certains de nos secteurs d'activité, nous avons tout de même connu une forte croissance. En outre, les notations de crédit demeurent à un niveau élevé qui se compare à celui des derniers trimestres ».

Les Opérations internationales ont dégagé de solides résultats pour le trimestre à l'étude, le bénéfice annuel ajusté en dollars constants ayant grimpé de 18 %. Cette croissance découle surtout de la forte progression des prêts et des dépôts dans les pays de l'Alliance du Pacifique et du levier d'exploitation positif.

Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque demeure supérieur à 11 % et il bénéficiera également des cessions annoncées au cours du trimestre, ce qui place la Banque en bonne posture pour poursuivre ses investissements conformément à ses objectifs stratégiques. Ce trimestre, nous avons annoncé une bonification de 0,02 $ de notre dividende trimestriel, qui a été porté à 0,87 $ par action ordinaire, soit une progression de 6 % par rapport à l'exercice précédent.

« Pour le reste de 2019, l'intégration des récentes acquisitions demeurera l'une des grandes priorités de la Banque. Nous disposons d'un plan stratégique ciblé et d'une équipe de direction solide pour mettre en oeuvre nos plans durant l'exercice, afin d'atteindre nos objectifs à moyen terme. »

___________________ 1 Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 2 pour obtenir plus de renseignements.

Résultats financiers

Les résultats du premier trimestre de 2019 sont les suivants :







Résultats présentés

Pour les trimestres clos les



31 janvier

31 octobre

31 janvier (non audité) (en millions de dollars)

2019

2018

2018 Revenus d'intérêts nets

4 274 $

4 220 $

3 936 $ Revenus autres que d'intérêts

3 330

3 228

3 152 Total des revenus

7 604

7 448

7 088 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

688

590

544 Charges autres que d'intérêts

4 171

4 064

3 498 Charge d'impôt sur le résultat

498

523

709 Bénéfice net

2 247 $ $ 2 271 $

2 337 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

111

92

58 Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque

2 136

2 179

2 279 Actionnaires privilégiés et porteurs d'autres instruments de capitaux propres

29

65

30 Actionnaires ordinaires

2 107 $ $ 2 114 $

2 249 $ Bénéfice par action ordinaire (en dollars)











De base

1,72 $ $ 1,72 $

1,88 $ Dilué

1,71 $ $ 1,71 $

1,86 $

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance, la Banque a recours à diverses mesures financières. Certaines d'entre elles ne sont pas calculées selon les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »), lesquels sont fondés sur les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), ni définies par les PCGR. Ces mesures n'ont aucune signification normalisée qui assurerait qu'elles sont cohérentes et comparables à celles du même nom ou à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La Banque est d'avis que certaines mesures non conformes aux PCGR sont utiles pour évaluer la performance des activités courantes et qu'elles permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance. Ces mesures non conformes aux PCGR sont utilisées dans le présent communiqué de presse et elles sont définies dans notre Rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2019.

Résultats ajustés et bénéfice dilué ajusté par action

Les tableaux suivants présentent les rapprochements des résultats financiers présentés conformément aux PCGR et des résultats financiers ajustés non conformes aux PCGR. Les résultats financiers ont été ajustés pour tenir compte des éléments suivants :

Coûts liés aux acquisitions - Les coûts liés aux acquisitions se définissent comme suit :

1. Coûts d'intégration -- comprennent les coûts qui sont engagés dans le cadre d'acquisitions et qui sont liés à l'intégration des activités acquises. Ces coûts cesseront d'être engagés une fois l'intégration réalisée. Les coûts se rapportent aux acquisitions suivantes :

Jarislowsky, Fraser Limitée

Gestion financière MD

BBVA Chile

les activités de services aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises de Citibank en Colombie.

2. Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances initiale sur les instruments financiers productifs acquis, comme l'exige l'IFRS 9. La norme ne fait pas de distinction entre les prêts productifs montés et acquis et, en conséquence, elle exige le même traitement comptable pour ces deux types de prêts. Ces pertes sur créances sont considérées comme des coûts liés aux acquisitions pour les périodes applicables. Ces coûts se rapportent à BBVA Chile et à Citibank en Colombie.

3. Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions. Ces coûts se rapportent aux quatre acquisitions susmentionnées et à des acquisitions antérieures.





Pour les trimestres clos les





31 janvier

31 octobre

31 janvier (en millions de dollars)

2019

2018

2018 Résultats présentés











Revenus d'intérêts nets

4 274 $

4 220 $

3 936 $ Revenus autres que d'intérêts

3 330

3 228

3 152 Total des revenus

7 604

7 448

7 088 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

688

590

544 Charges autres que d'intérêts

4 171

4 064

3 498 Bénéfice avant impôt sur le résultat

2 745

2 794

3 046 Charge d'impôt sur le résultat

498

523

709 Bénéfice net

2 247 $

2 271 $

2 337 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

111

92

58 Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

2 136

2 179

2 279 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

2 107

2 114

2 249 Bénéfice dilué par action (en dollars)

1,71 $

1,71 $

1,86 $













Ajustements relatifs aux coûts liés aux acquisitions











Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances initiale sur les











instruments financiers productifs acquis1)

- $

- $

- $ Coûts d'intégration2)

31

75

- Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exception des logiciels2)

30

27

18 Coûts liés aux acquisitions (avant impôt)

61

102

18 Charge d'impôt sur le résultat

17

28

5 Coûts liés aux acquisitions (après impôt)

44

74

13 Ajustement attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

5

9

- Coûts liés aux acquisitions (après impôt et les participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales)

39 $

65 $

13 $













Résultats ajustés











Revenus d'intérêts nets

4 274 $

4 220 $

3 936 $ Revenus autres que d'intérêts

3 330

3 228

3 152 Total des revenus

7 604

7 448

7 088 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

688

590

544 Charges autres que d'intérêts

4 110

3 962

3 480 Bénéfice avant impôt sur le résultat

2 806

2 896

3 064 Charge d'impôt sur le résultat

515

551

714 Bénéfice net

2 291 $

2 345 $

2 350 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

116

101

58 Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

2 175

2 244

2 292 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

2 146

2 179

2 262













Bénéfice dilué ajusté par action











Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires

2 146 $

2 179 $

2 262 $ Incidence dilutive des options au titre de paiements fondés sur des actions et autres

45

21

13 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (dilué)

2 191 $

2 200 $

2 275 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation (en millions)

1 226

1 230

1 199 Incidence dilutive des options au titre des paiements fondés sur des actions et autres (en millions)

29

16

16 Nombre moyen pondéré dilué ajusté d'actions ordinaires en circulation (en millions)

1 255

1 246

1 215 Bénéfice dilué ajusté par action (en dollars)

1,75 $

1,77 $

1,87 $ Incidence des ajustements sur le bénéfice dilué par action (en dollars)

0,04 $

0,06 $

0,01 $ 1) Élément comptabilisé au titre de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.











2) Élément comptabilisé au titre des charges autres que d'intérêts.













Rapprochement des résultats présentés et ajustés et du bénéfice dilué ajusté par action par secteur d'activité

Réseau canadien1)



Pour les trimestres clos les



31 janvier

31 octobre

31 janvier (en millions de dollars)

2019

2018

2018 Résultats présentés











Revenus d'intérêts nets

2 036 $

2 029 $

1 939 $ Revenus autres que d'intérêts

1 379

1 414

1 364 Total des revenus

3 415

3 443

3 303 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

233

198

210 Charges autres que d'intérêts

1 730

1 747

1 605 Bénéfice avant impôt sur le résultat

1 452

1 498

1 488 Charge d'impôt sur le résultat

379

383

386 Bénéfice net

1 073 $

1 115 $

1 102 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

-

-

- Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

1 073 $

1 115 $

1 102 $













Ajustements











Coûts liés aux acquisitions











Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances initiale











sur les instruments financiers productifs acquis2)

- $

- $

- $ Coûts d'intégration3)

7

28

- Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exception des logiciels3)

14

14

7 Coûts liés aux acquisitions (avant impôt)

21

42

7 Charge d'impôt sur le résultat

5

11

2 Ajustements relatifs aux coûts liés aux acquisitions (après impôt)

16

31

5 Ajustement attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

-

-

- Ajustements relatifs aux coûts liés aux acquisitions (après impôt et les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales)

16 $

31 $

5 $













Résultats ajustés











Revenus d'intérêts nets

2 036 $

2 029 $

1 939 $ Revenus autres que d'intérêts

1 379

1 414

1 364 Total des revenus

3 415

3 443

3 303 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

233

198

210 Charges autres que d'intérêts

1 709

1 705

1 598 Bénéfice avant impôt sur le résultat

1 473

1 540

1 495 Charge d'impôt sur le résultat

384

394

388 Bénéfice net

1 089 $

1 146 $

1 107 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

-

-

- Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

1 089 $

1 146 $

1 107 $ 1) Se reporter à la section Données par secteurs d'exploitation à la page 6.

2) Élément comptabilisé au titre de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

3) Élément comptabilisé au titre des charges autres que d'intérêts.



Opérations internationales



Pour les trimestres clos les



31 janvier

31 octobre

31 janvier (en millions de dollars)

2019

2018

2018 Résultats présentés











Revenus d'intérêts nets

2 080 $

2 030 $

1 707 $ Revenus autres que d'intérêts

1 251

1 104

997 Total des revenus

3 331

3 134

2 704 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

470

412

344 Charges autres que d'intérêts

1 742

1 721

1 442 Bénéfice avant impôt sur le résultat

1 119

1 001

918 Charge d'impôt sur le résultat

226

197

193 Bénéfice net

893 $

804 $

725 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

111

92

58 Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

782 $

712 $

667 $













Ajustements











Coûts liés aux acquisitions











Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances initiale sur les

- $

- $

- $ instruments financiers productifs acquis2)











Coûts d'intégration3)

24

47

- Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exception des logiciels3)

16

13

11 Coûts liés aux acquisitions (avant impôt)

40

60

11 Charge d'impôt sur le résultat

12

17

3 Ajustements relatifs aux coûts liés aux acquisitions (après impôt)

28

43

8 Ajustement attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

5

9

- Ajustements relatifs aux coûts liés aux acquisitions (après impôt et les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales)

23 $

34 $

8 $













Résultats ajustés











Revenus d'intérêts nets

2 080 $

2 030 $

1 707 $ Revenus autres que d'intérêts

1 251

1 104

997 Total des revenus

3 331

3 134

2 704 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

470

412

344 Charges autres que d'intérêts

1 702

1 661

1 431 Bénéfice avant impôt sur le résultat

1 159

1 061

929 Charge d'impôt sur le résultat

238

214

196 Bénéfice net

921 $

847 $

733 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

116

101

58 Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

805 $

746 $

675 $ 1) Se reporter à la section Données par secteurs d'exploitation à la page 6.

2) Élément comptabilisé au titre de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

3) Élément comptabilisé au titre des charges autres que d'intérêts.



Rapprochement des résultats présentés et des résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales

Les résultats du secteur Opérations internationales sont présentés en dollars constants. Selon la présentation en dollars constants, les montants des périodes précédentes sont recalculés au moyen des taux de change moyens de la période à l'étude. Le tableau suivant fournit le rapprochement entre les résultats présentés et les résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales pour les périodes précédentes.





Pour les trimestres clos les (en millions de dollars)

31 octobre 2018

31 janvier 2018 (sur une base de mise en équivalence fiscale)

Montant présenté

Variation

de change

Montant en

dollars

constants

Montant présenté

Variation

de change

Montant en

dollars

constants Revenus d'intérêts nets

2 030 $

(8) $

2 038 $

1 707 $

(22) $

1 729 $ Revenus autres que d'intérêts

1 104

5

1 099

997

6

991 Total des revenus

3 134

(3)

3 137

2 704

(16)

2 720 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

412

1

411

344

-

344 Charges autres que d'intérêts

1 721

5

1 726

1 442

(6)

1 448 Charges autres que d'intérêts

197

-

197

193

(2)

195 Bénéfice net

804 $

1 $

803 $

725 $

(8) $

733 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

92 $

2 $

90 $

58 $

- $

58 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque

712 $

(1) $

713 $

667 $

(8) $

675 $ Autres mesures























Actifs moyens (en milliards de dollars)

193 $

- $

193 $

153 $

4 $

149 $ Passifs moyens (en milliards de dollars)

153 $

(1) $

154 $

117 $

(2) $

119 $

Données par secteurs d'exploitation

Réseau canadien

Comparaison du premier trimestre de 2019 et du premier trimestre de 2018

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a cédé 29 millions de dollars, ou 3 %, pour se chiffrer à 1 073 millions de dollars. Après ajustement pour exclure les coûts liés aux acquisitions, le bénéfice net a diminué de 2 %, en raison surtout de l'augmentation des charges autres que d'intérêts et de la hausse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, atténuées par l'augmentation des revenus d'intérêts nets attribuable à une forte progression des volumes et à l'incidence des acquisitions. La baisse des profits sur la vente de biens immobiliers et le gain sur la restructuration d'Interac au cours de l'exercice précédent ont eu une incidence de 4 % sur la croissance du bénéfice.

Comparaison du premier trimestre de 2019 et du quatrième trimestre de 2018

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a cédé 42 millions de dollars, ou 4 %. Après ajustement pour exclure les coûts liés aux acquisitions, le bénéfice net a diminué de 5 %, ce qui est attribuable surtout à la hausse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et à la baisse des revenus autres que d'intérêts, contrebalancées en partie par l'allègement des charges autres que d'intérêts.

Opérations internationales

Résultats présentés

Comparaison du premier trimestre de 2019 et du premier trimestre de 2018

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 782 millions de dollars, en hausse de 115 millions de dollars, ou de 17 %. Si l'on exclut les coûts liés aux acquisitions, le bénéfice net a augmenté de 130 millions de dollars, ou de 19 %, pour se fixer à 805 millions de dollars. Cette hausse s'explique surtout par l'augmentation des revenus d'intérêts nets du fait de la forte croissance des prêts et des dépôts dans la région de l'Alliance du Pacifique, par l'incidence des acquisitions et par les revenus autres que d'intérêts plus élevés, facteurs en partie contrebalancés par l'augmentation des charges autres que d'intérêts et la dotation au compte de correction de valeur plus élevée. L'incidence du mois supplémentaire de résultats du fait de l'harmonisation de la période de présentation au Pérou avec celle de la Banque (« l'harmonisation de la période de présentation ») explique 6 % de la croissance du bénéfice net.

Comparaison du premier trimestre de 2019 et du quatrième trimestre de 2018

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 70 millions de dollars, ou de 10 %. Si l'on exclut les coûts liés aux acquisitions, le bénéfice net a augmenté de 59 millions de dollars, ou de 8 %. L'augmentation s'explique avant tout par la croissance des volumes, par l'incidence plus élevée de l'harmonisation de la période de présentation au Pérou avec celle de la Banque plutôt qu'en Thaïlande au cours du trimestre précédent ainsi que par les hausses des revenus provenant des activités de transaction et des profits sur titres, en partie contrebalancées par des dotations au compte de correction de valeur et des charges autres que d'intérêts plus élevées.

Résultats présentés en dollars constants

L'analyse ci-dessous portant sur les résultats du secteur Opérations internationales est établie en dollars constants, en excluant l'incidence de la conversion des devises, qui est une mesure non conforme aux PCGR (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR »). La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités courantes. Les ratios se fondent sur les données présentées.

Comparaison du premier trimestre de 2019 et du premier trimestre de 2018

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 782 millions de dollars, en hausse de 107 millions de dollars, ou de 16 %. Si l'on exclut les coûts liés aux acquisitions, le bénéfice net a augmenté de 122 millions de dollars, ou de 18 %, pour s'élever à 805 millions de dollars. La hausse découle surtout de l'augmentation des revenus d'intérêts nets du fait de la forte croissance des prêts et des dépôts dans la région de l'Alliance du Pacifique, de l'incidence des acquisitions et de la hausse des revenus autres que d'intérêts. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par l'augmentation des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur. L'incidence du mois supplémentaire de résultats du fait de l'harmonisation de la période de présentation au Pérou avec celle de la Banque (« l'harmonisation de la période de présentation ») explique 6 % de la croissance du bénéfice net.

Comparaison du premier trimestre de 2019 et du quatrième trimestre de 2018

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 69 millions de dollars, ou de 10 %. Si l'on exclut les coûts liés aux acquisitions, le bénéfice net a augmenté de 58 millions de dollars, ou de 8 %. La croissance des volumes de prêts, l'incidence plus élevée de l'harmonisation de la période de présentation au Pérou avec celle de la Banque plutôt qu'en Thaïlande au cours du trimestre précédent ainsi que les hausses des revenus provenant des activités de transaction et des profits sur titres ont été en partie contrebalancées par les dotations au compte de correction de valeur et les charges autres que d'intérêts plus élevées.

Services bancaires et marchés mondiaux

Comparaison du premier trimestre de 2019 et du premier trimestre de 2018

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 335 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 119 millions de dollars, ou de 26 %. La diminution des revenus autres que d'intérêts qui a découlé essentiellement du fléchissement des produits tirés des activités de transaction sur titres à revenu fixe, le recul des revenus d'intérêts nets et la hausse des charges autres que d'intérêts ont été atténués par l'incidence favorable de la conversion des devises, par les reprises plus élevées sur les dotations au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et par la diminution de l'impôt.

Comparaison du premier trimestre de 2019 et du quatrième trimestre de 2018

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 81 millions de dollars ou de 20 %, sous l'effet surtout de la baisse des revenus autres que d'intérêts, soit essentiellement les revenus tirés des transactions sur titres à revenu fixe, et de la hausse des charges autres que d'intérêts, compensées en partie par l'augmentation des revenus d'intérêts nets et la diminution de l'impôt.

Autres

Comparaison du premier trimestre de 2019 et du premier trimestre de 2018

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est chiffrée à 54 millions de dollars, contre un bénéfice net de 56 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, sous l'effet essentiellement de la diminution des profits sur la vente de titres de placement et de la diminution de l'apport des activités de gestion de l'actif et du passif, atténuées par la baisse des charges autres que d'intérêts et de l'impôt. L'exercice précédent a présenté des charges moins élevées, principalement attribuables à la réévaluation des avantages de 150 millions de dollars (203 millions de dollars avant impôt).

Comparaison du premier trimestre de 2019 et du quatrième trimestre de 2018

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est chiffrée à 54 millions de dollars, contre 64 millions de dollars. La baisse de l'impôt a été contrebalancée en partie par le recul des profits sur la vente de titres de placement, la diminution de l'apport des activités de gestion de l'actif et du passif et l'augmentation des charges autres que d'intérêts.

Risque de crédit

Compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances total s'établissait à 5 199 millions de dollars au 31 janvier 2019. Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts se situait à 5 111 millions de dollars, en hausse de 5 065 millions de dollars au 31 octobre 2018, en raison essentiellement de l'incidence de la conversion des devises et des nouvelles provisions au cours du trimestre. Le compte de correction de valeur au titre des prêts douteux a été porté à 1 680 millions de dollars, par rapport à 1 677 millions de dollars au 31 octobre 2018, ce qui s'explique surtout par l'incidence de la conversion des devises. Le compte de correction de valeur à l'égard des prêts productifs a augmenté pour se chiffrer à 3 431 millions de dollars, alors qu'il s'établissait à 3 388 millions de dollars au 31 octobre 2018, en raison surtout de l'incidence de la conversion des devises et des nouvelles provisions au cours du trimestre.

Prêts douteux

Le montant total brut des prêts douteux a augmenté pour s'établir à 5 287 millions de dollars au 31 janvier 2019, par rapport à 5 130 millions de dollars au 31 octobre 2018, du fait essentiellement des nouveaux prêts dans les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises.

Le montant net des prêts douteux, déduction faite du compte de correction de valeur pour pertes sur créances, s'établissait à 3 607 millions de dollars au 31 janvier 2019, soit une hausse de 154 millions de dollars par rapport au 31 octobre 2018. Le montant net des prêts douteux du Réseau canadien totalisait 691 millions de dollars au 31 janvier 2019, ce qui représente une hausse de 73 millions de dollars par rapport au 31 octobre 2018 dans tous les portefeuilles. Le montant net des prêts douteux des Opérations internationales totalisait 2 662 millions de dollars au 31 janvier 2019, en hausse légère par rapport à celui de 2 627 millions de dollars au 31 octobre 2018. Le montant net des prêts douteux des Services bancaires et marchés mondiaux se chiffrait à 254 millions de dollars au 31 janvier 2019, en hausse par rapport à celui de 208 millions de dollars au 31 octobre 2018, en raison des nouveaux prêts en Europe et aux États-Unis. Le montant net des prêts douteux exprimé en pourcentage des prêts et des acceptations s'établissait à 0,61 % au 31 janvier 2019, ce qui représente une hausse de un point de base par rapport à 0,60 % au trimestre précédent.

Ratios de fonds propres

Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque s'établissait à 11,1 % au 31 janvier 2019, ce qui est similaire à celui du trimestre précédent, du fait essentiellement de la forte génération interne de capital, laquelle a été annulée entièrement par la croissance interne des actifs pondérés en fonction des risques et par l'incidence des régimes de retraite et des régimes d'avantages postérieurs au départ à la retraite sur le cumul des autres éléments du résultat global.

Le ratio de T1 de la Banque est également demeuré stable, à 12,5 %, par rapport au trimestre précédent. Le ratio total des fonds propres de la Banque s'est établi à 14,6 %, ce qui représente une hausse d'environ 30 points de base par rapport au trimestre précédent, sous l'effet surtout de l'émission de débentures subordonnées pour un montant de 1,75 milliard de dollars, compensée en partie par le rachat de 300 millions de dollars d'actions privilégiées.

Le ratio de levier de la Banque a reculé d'environ 10 points de base au cours du trimestre à l'étude en raison de la croissance des actifs consolidés de la Banque et du rachat d'actions privilégiées susmentionné.

Au 31 janvier 2019, le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1, le ratio de T1, le ratio total des fonds propres et le ratio de levier dépassaient amplement les ratios minimaux des fonds propres du BSIF.

Énoncés prospectifs

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs verbaux et écrits. Le présent document renferme ce genre d'énoncés, qui peuvent également être intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou à d'autres communications. De tels énoncés sont formulés aux termes des règles d'exonération de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toute loi pertinente sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, notamment, les énoncés formulés dans le présent document, dans le rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel 2018 à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans tout autre énoncé concernant les objectifs de la Banque, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, le contexte réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, ses résultats financiers prévisionnels (y compris ceux relevant du domaine de la gestion du risque) et les perspectives à l'égard des activités de la Banque et de l'économie du Canada, des États-Unis et du monde entier. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l'emploi de termes ou d'expressions comme « croire », « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « projeter », « pourrait augmenter » et « pourrait fluctuer » et autres expressions similaires ainsi que par la conjugaison des verbes au futur et au conditionnel comme « devrait » et « pourrait ».

De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent de nombreuses hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents, tant généraux que spécifiques, ainsi que le risque que les prédictions et autres énoncés prospectifs se révèlent inexacts.

La Banque conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés étant donné que les résultats réels pourraient différer sensiblement des estimations et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs en raison d'un certain nombre de facteurs importants dont plusieurs sont indépendants de sa volonté et dont l'incidence peut être difficile à prévoir.

Ces facteurs sont notamment la conjoncture économique et financière au Canada et dans le monde; les variations des taux d'intérêt et des taux de change; les liquidités et le financement; une volatilité importante et les interruptions des marchés; le défaut de tiers de respecter leurs obligations envers la Banque et envers les sociétés membres de son groupe; les changements apportés à la politique monétaire; les modifications apportées aux lois et à la réglementation au Canada et ailleurs, notamment les changements apportés aux lois fiscales et lignes directrices relatives au capital au titre des risques ainsi qu'aux directives de présentation de l'information et directives réglementaires en matière de liquidité, ou les interprétations qui en sont faites; les changements aux notations de crédit attribuées à la Banque; le risque d'exploitation (y compris les technologies) et le risque lié aux infrastructures; le risque de réputation; le risque que les modèles de gestion du risque de la Banque ne tiennent pas compte de tous les facteurs pertinents; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que la Banque reçoit sur sa clientèle et ses contreparties; la mise au point et le lancement de nouveaux produits et services en temps opportun; la capacité de la Banque à étendre ses canaux de distribution existants, à en mettre sur pied de nouveaux et à en tirer des revenus; la capacité de la Banque à mener à terme ses acquisitions et ses autres stratégies de croissance et à intégrer les établissements acquis; les principales estimations comptables et l'incidence des modifications des conventions et des méthodes comptables utilisées par la Banque telles qu'elles sont décrites dans les états financiers annuels de la Banque, et compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels; l'activité sur les marchés financiers mondiaux; la capacité de la Banque à recruter et à conserver des dirigeants clés; la confiance accordée aux tiers qui fournissent les composantes de l'infrastructure commerciale de la Banque; les changements imprévus aux habitudes de dépenses et d'épargne des consommateurs; les changements technologiques; la fraude perpétrée par des tiers en interne ou à l'extérieur de la Banque, notamment par l'utilisation inédite de nouvelles technologies pour commettre des fraudes à l'endroit de la Banque ou de ses clients; le risque accru de cybercriminalité, y compris le vol d'actifs, l'accès non autorisé à de l'information confidentielle ou des perturbations des activités; la lutte contre le blanchiment d'argent; le regroupement du secteur des services financiers au Canada et dans le monde; la présence de nouveaux concurrents et des concurrents établis; les procédures judiciaires et réglementaires; les catastrophes naturelles, y compris, sans toutefois s'y limiter, les tremblements de terre et les ouragans et les perturbations des infrastructures publiques, notamment les réseaux de transports, de communications, d'électricité et d'eau; l'incidence éventuelle de conflits internationaux et autres événements, y compris les activités terroristes et les guerres; les incidences de maladies ou d'épidémies sur les économies locales, nationales ou internationales; de même que la capacité de la Banque à prévoir et à gérer les risques que comportent ces facteurs. Une grande partie des activités de la Banque consiste à consentir des prêts ou à affecter autrement ses ressources à certains secteurs, entreprises ou pays. Tout événement imprévu touchant ces emprunteurs, secteurs ou pays risque d'avoir une incidence défavorable importante sur les résultats financiers de la Banque, sur ses activités, sur sa situation financière ou sur ses liquidités. Ces facteurs, et d'autres encore, peuvent faire en sorte que la performance réelle de la Banque soit, dans une mesure importante, différente de celle envisagée par les énoncés prospectifs. Pour plus de renseignements, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Gestion du risque » du rapport annuel 2018 de la Banque.

Les hypothèses économiques importantes sous-jacentes aux énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont présentées dans le rapport annuel 2018 à la rubrique « Perspectives », compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels. Les rubriques « Perspectives » sont fondées sur les opinions de la Banque et leur réalisation est incertaine. Le lecteur est prié de tenir compte des facteurs susmentionnés à la lecture de ces rubriques.

La liste des facteurs énoncés ci-dessus n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risques et autres facteurs potentiels pouvant avoir une incidence négative sur les résultats de la Banque. Lorsqu'ils se fient à des énoncés prospectifs pour prendre des décisions à l'égard de la Banque et de ses titres, les investisseurs et les autres personnes doivent se pencher diligemment sur ces facteurs, ainsi que sur d'autres incertitudes et éventualités. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont présentés dans le but d'aider les porteurs de titres de la Banque et les analystes financiers à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates ainsi que les objectifs de performance financière, la vision et les cibles stratégiques de la Banque, et ils peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Sauf si la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs verbaux ou écrits qui peuvent être faits de temps à autre par elle ou en son nom.

Le lecteur trouvera d'autres renseignements sur la Banque, y compris sa notice annuelle, sur le site Web de SEDAR, au www.sedar.com, ainsi que dans la section EDGAR du site Web de la SEC, au www.sec.gov.

