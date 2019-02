Trina Solar est choisie pour le premier projet en France avec des modules bifaces en verre double à faible CO2





CHANGZHOU, Chine, 26 février 2019 /CNW/ - Trina Solar Co., Ltd (« Trina Solar » ou la « société »), l'un des principaux fournisseurs de solutions globales dans le domaine de l'énergie solaire, annonce aujourd'hui qu'elle fournira à EDF Renewables 16 MW de modules photovoltaïques bifaces spéciaux à faible émission de carbone.

EDF Renewables construit deux projets, soit à Aramon (5 MWc) et à Saint Pargoire (11 MWc). Trina Solar livrera en tout 44 790 unités de son module biface DUOMAX Twin en verre double dans sa version à faible empreinte de carbone. Sa puissance de sortie va de 350 à 365 Wc. À titre de leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables, EDF Renewables couvre tous les champs d'expertise, allant du développement de projets à la construction en passant par l'exploitation et l'entretien.

Mis en oeuvre en vertu des contraintes spécifiques des offres CRE4.1 et CRE4.2, ces deux projets sont les premiers en France à utiliser des modules bifaces en verre double à faible CO 2 . Une fois opérationnelles, les usines photovoltaïques produiront de l'énergie renouvelable à 100 % qui couvrira la consommation de plus de 8 400 citoyens français. Ces usines sont réparties sur une superficie approximative de 18 hectares et permettront d'éviter que 15 000 tonnes de CO 2 soient produites annuellement pendant 30 ans.



Le module biface DUOMAX Twin en verre double dispose de cellules PERC monocristallines et augmente la puissance de sortie grâce à la production provenant des faces avant et arrière, et il offre aussi un gain énergétique additionnel pouvant atteindre 25 % selon l'albédo et le montage. La tension électrique de 1 500 V réduit davantage les coûts liés aux autres composants du système (BOS). La technologie de verre double de Trina Solar a été reconnue par 26 brevets jusqu'à maintenant. La structure durable en verre double du module, elle, est faite de verre solaire de grande qualité. Son encapsulation lui permet de soutenir des conditions environnementales hostiles et de protéger les cellules solaires contre la forte humidité, ce qui empêche la perte d'énergie par PID (potential induced degradation). Le produit sert pour une vaste gamme d'applications et est compatible avec les principaux systèmes de suivi.

Gonzalo de la Vina, chef des activités commerciales européennes liées aux modules à Trina Solar, déclare : « Nous sommes honorés d'avoir été choisis par EDF Renewables dans le cadre de ces deux projets en cours de développement en France en vertu des contraintes spécifiques des offres françaises CRE4.1 et CRE4.2 qui utilisent nos modules PERC bifaces monocristallins en verre double à faible émission de carbone. »

La livraison de l'ensemble des modules totalisant 16 MW devrait être terminée au terme du premier trimestre de 2019.

Image : http://bit.ly/2ppgJ48

Titre de l'image : Le module biface DUOMAX Twin en verre double est impressionnant, lui qui permet d'obtenir un gain énergétique additionnel pouvant atteindre 25 %, une tension électrique de 1 500 V et une durabilité exceptionnelle.

À propos de Trina Solar

Trina Solar est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions complètes relatives à l'énergie solaire. Fondé en 1997, Trina Solar crée des solutions photovoltaïques intelligentes et exclusives pour les centrales électriques de grande envergure ainsi que des solutions commerciales et résidentielles, des systèmes de stockage d'énergie et des modules photovoltaïques. À titre du fournisseur mondial de premier plan de solutions intégrées d'énergie solaire, Trina Solar a été la première société à évoluer en une marque dans le secteur de l'énergie d'Internet des objets (IdO). Elle est déterminée à devenir un leader international dans ce domaine nouveau et émergent. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter www.trinasolar.com.

