/R E P R I S E -- Avis aux médias - MP Harvey visitera Fredericton afin d'annoncer le transfert d'une propriété dans le cadre de l'Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans?abri (IBIEF)/

OTTAWA, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Le député de Tobique-Mactaquac, Thomas J. Harvey, soulignera comment le gouvernement du Canada donne suite à son engagement en travaillant en partenariat avec les provinces et les territoires, les collectivités et d'autres intervenants des secteurs privés et sans but lucratif pour prévenir et réduire l'itinérance.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le mardi 26 février 2019



HEURE : 13 h



ENDROIT : ReStore

800, rue St. Mary

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

