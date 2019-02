Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, félicite le chef du NPD, Jagmeet Singh, pour sa victoire électorale





OTTAWA, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a félicité aujourd'hui le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Canada, Jagmeet Singh, pour sa victoire électorale dans la circonscription de Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique.

« Je félicite le chef du NPD et le nouveau député de Burnaby-Sud, Jagmeet Singh, pour sa victoire d'aujourd'hui », a annoncé le Chef national Bellegarde. « J'ai rencontré M. Singh à de nombreuses reprises et je sais qu'il comprend l'importance de collaborer pour bâtir des Premières Nations plus fortes et renforcer le Canada pour tous et toutes. Il a participé à un certain nombre d'assemblées de l'APN et a montré son engagement à écouter les Premières Nations et à communiquer directement avec elles. Je suis enthousiaste à l'idée de collaborer avec lui pendant cette période importante pour faire progresser certaines des priorités législatives qui appuieront les langues et les enfants des Premières Nations, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la protection de l'environnement. »

Jagmeet Singh a été élu aujourd'hui à titre de député dans la circonscription de Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique. Il est devenu chef du NPD en octobre 2017.

L'Assemblée des Premières Nations est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

SOURCE Assemblée des Premières Nations

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 04:50 et diffusé par :