AKEBONO TEA commercialise la première marque de thé biologique spécialisée dans le thé vert japonais





AKEBONO TEA K.K. a annoncé aujourd'hui qu'AKEBONO TEA va commercialiser, le 28 février 2019, sa gamme de thés biologiques qui infuse de plantes le thé traditionnel japonais, et qu'elle expédiera ces produits dans le monde entier.

AKEBONO TEA propose une collection de thés classiques constituée des thés traditionnels Sencha, Hojicha et Genmaicha, ainsi que des mélanges qui associent diverses plantes pour créer les riches parfums aromatiques qui complètent les bases de thé japonais afin d'obtenir des goûts et des arômes rafraîchissants. La collection de thés uniques est proposée dans huit parfums différents.

Les feuilles de thé sont cultivées et cueillies dans une plantation située au pied du Mont Fuji, où elles prennent tous leurs nutriments de la lumière du soleil et de l'eau qui coule de la montagne pour nourrir leur terroir. Cela permet à JAS de certifier que tous les mélanges sont biologiques, ce qui signifie que vous pouvez apprécier leur thé avec l'esprit tranquille en sachant qu'aucun pesticide ou engrais chimique n'est utilisé dans la culture de leur thé biologique. De même qu'elle promeut l'utilisation de feuilles de thé biologique, AKEBONO TEA favorise les relations durables avec ses clients, les producteurs et la nature, car la société achète les feuilles de thé directement auprès des plantations.

AKEBONO TEA est inspiré par la ville de Tokyo où la société a été fondée ; en mélangeant l'ancien et le moderne. Son objectif est de créer un thé japonais unique, en mélangeant les plantes et les thés traditionnels et en adoptant une nouvelle perspective pour la marque avec l'intégration de la tradition et la modernité, deux aspects qui se retrouvent dans la ville de Tokyo.

Pour en savoir plus sur les origines de la société et consulter tous ses mélanges, visitez le site Internet AKEBONO TEA.

Les photos des produits peuvent être téléchargées ici.

À propos d'AKEBONO TEA K.K.

AKEBONO TEA, fondée par la jeune entrepreneure Misato Tanaka, est la première marque de thés biologiques unique au monde spécialisée dans les bases de thés verts japonais. La mission de sa marque est de créer des thés riches en éléments nutritifs et en facteurs redynamisants afin que ses clients puissent mener une meilleure vie, plus saine, en appréciant les thés AKEBONO TEA pour les stimuler à l'intérieur comme à l'extérieur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 04:05 et diffusé par :