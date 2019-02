Gestion des droits d'auteur : Copibec adopte la technologie blockchain





MONTRÉAL, 26 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Copibec innove en se lançant dans la technologie de la chaîne de blocs (blockchain) grâce à un partenariat avec la jeune entreprise montréalaise Scenarex, chef de file en développement de solutions dans le domaine de l'édition numérique utilisant la chaîne de blocs. Ce partenariat vise à développer une plateforme de gestion automatisée des droits d'auteur pour les entreprises utilisant du matériel protégé par le droit d'auteur.



Cette plateforme répondra à un besoin des clients de Copibec soucieux de respecter le droit d'auteur tout en assurant un partage efficace des documents au sein de leur organisation. Pour les titulaires de droits, cela impliquera une gestion plus efficace de leurs droits d'auteur.

« Depuis l'avènement d'internet, les créateurs sont à la recherche de solutions pour contrer le partage illégal d'oeuvres en ligne. La chaîne de blocs est une avenue prometteuse, affirme Frédérique Couette, directrice générale de Copibec. Cette technologie permettra aux titulaires de droits de mesurer l'utilisation de leurs oeuvres et d'être rémunérés pour celle-ci. »

La plateforme sera développée par Scenarex, la seule entreprise au monde ayant développé une solution numérique utilisant les chaînes de blocs sans cryptomonnaies : la solution Bookchain®. « Notre innovation sans cryptomonnaie pour les utilisateurs offre une solution stable et sécuritaire, assure Simon-Pierre Marion, fondateur et chef de la direction de Scenarex. Elle place les utilisateurs et les créateurs à l'abri des fluctuations de la cryptomonnaie et permet également de rendre le projet accessible au grand public. »

« En nous associant à une entreprise innovante et dynamique comme Scenarex, nous défrichons un marché prometteur pour les titulaires de droits et la gestion collective des droits d'auteur », renchérit Frédérique Couette.

À propos de Copibec

Copibec est une entreprise d'économie sociale sans but lucratif appartenant à la collectivité des auteurs et des éditeurs. Elle offre aux utilisateurs de matériel protégé par le droit d'auteur des solutions simples et adaptées à leurs besoins. Elle est l'homologue québécoise du Copyright Clearance Center (États-Unis), du Centre Français d'exploitation du droit de Copie (France) et d'Access Copyright (Canada hors Québec).

À propos de Scenarex

Scenarex est une jeune entreprise montréalaise fondée en 2015 déterminée à transformer et développer l'industrie de l'édition numérique avec des solutions innovantes utilisant le potentiel de la technologie blockchain. Appuyé financièrement par le Conseil national de recherches Canada (CNRC) et le Fonds des médias du Canada , Scenarex a créé Bookchain®, seule plateforme d'édition numérique au monde à utiliser la technologie des chaînes de blocs sans cryptomonnaies.

