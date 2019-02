Le Festival international des arts de Taiwan, un carnaval artistique tout public !





TAIPEI, Taiwan, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Il y a dix ans, le Théâtre national et salle de concert (National Theater and Concert Hall, NTCH) inaugurait la première édition du Festival international des arts de Taiwan (Taiwan International Festival of Arts, TIFA) dans le but de présenter au public taïwanais les tendances mondiales au travers des arts du spectacle ainsi que de montrer l'énergie créative locale sur une scène internationale. Ce n'est pas seulement la voie que le NTCH a choisi de suivre, mais le principal objectif pour lequel il oeuvre. Héritiers d'un si fort dynamisme, nous espérons bien lui insuffler encore davantage d'énergie ! Réputés pour nos goûts et nos perspectives artistiques, nous souhaitons faire du TIFA l'un des festivals artistiques annuels les plus importants et les plus brillants, et en faire l'événement artistique le plus attendu du début du printemps !

L'année 2019 marque la 11e édition du TIFA. À l'occasion de ce nouveau départ, nous avons redéfini le « TIFA » comme un festival artistique débordant de « Talent » et d'« Inspiration » à partager par tous. Présentant des créations artistiques riches et raffinées, le festival permet au public d'avoir un aperçu de l'évolution « Future » des arts du monde entier et de les ravir d'« Admiration » ! En tant que festival d'art, le TIFA devrait à terme évoluer et ne plus seulement être une simple vitrine artistique, mais une véritable plateforme d'échange entre les artistes et le public.

Festival le plus réjouissant et joyeux du début de l'année, le TIFA n'est pas seulement un moment privilégié pour les amateurs d'art, c'est également un festival artistique qui réjouira tout un chacun. Des 19 brillants programmes présentés par des troupes nationales et internationales à la série d'activités périphériques variées et riches, nous espérons partager avec davantage de gens les valeurs de ce festival artistique et mettre en relation tous les gens qui, issus de différents horizons et domaines, ainsi que de différents âges et groupes ethniques, partagent une imagination collective. Chaque personne trouvera une raison de passer les portes du NTCH et sera profondément impressionnée et émue par cette expérience.

Le TIFA 2019 est prêt et attend votre visite !

Site Web du TIFA 2019 : http://tifa.npac-ntch.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/825849/Taiwan_International_Festival_of_Arts.jpg

