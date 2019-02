La tablette Durabook R11 totalement durcie : mince et légère avec des performances de classe entreprise





Durabook, la marque mondiale détenue par Twinhead International Corporation, a mis à niveau sa tablette R11 totalement durcie. Le dispositif de renom dispose à présent d'un processeur graphique Intel® de 8ème génération, d'un processeur graphique Intel UHD 620, d'une mémoire DDR4, d'un Intel Dual Band Wireless AC 9260 et du Bluetooth®V5.0. Pour les entreprises de transport et logistiques, les organismes de service extérieur et les administrations qui ont fait confiance au Durabook R11 dans des conditions extrêmes, ces améliorations créent un outil informatique plus puissant et fiable.

"La R11 est conçue pour maximiser l'efficacité des travailleurs de terrain professionnels. Nous avons transformé l'appareil durci d'un simple appareil portable en un véritable appareil mobile, tout en offrant une gamme complète de fonctions et d'options", a déclaré Fred Kao, CEO de Twinhead. "Cette tablette de 11,6" entièrement robuste offre une excellente puissance de traitement et des caractéristiques complètes dans un boîtier extrêmement léger et compact."

Des performances de classe entreprise

La Durabook R11 mise à jour est dotée des derniers processeurs Intel® de 8ème génération i5/i7 allant jusqu'à 4,2 GHz (avec la technologie Turbo Boost) et du système d'exploitation Windows 10 Pro, pour des performances dignes d'une entreprise. Cette tablette offre la capacité de transmission de données haute vitesse d'Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 avec une vitesse maximale de 1,73 Gbps (200% plus rapide que AC 8265) et le Bluetooth®V5.0, qui offre une bande passante 8x plus large que le Bluetooth 4.2, ainsi qu'un module mobile 4G LTE-Advanced multiporteur en option.

Mince, légère et épurée

La Durabook R11 n'a qu'une épaisseur de 20 mm et 1,2 kg, ce qui en fait la tablette la plus compacte du monde dans la catégorie des tablettes entièrement durcies. Conçue pour les applications de terrain exigeantes, la Durabook R11 dépasse les capacités des tablettes standard et des ordinateurs amovibles en répondant aux exigences MIL-STD-810G pour les chutes, vibrations, températures extrêmes et autres, tout en offrant une cote IP65 et une certification ANSI 12.12.01 C1D2. La Durabook R11 offre maintenant jusqu'à 16 heures d'autonomie de batterie, ce qui permet aux travailleurs sur le terrain de maintenir leur productivité pendant toute une tournée. La R11 dispose d'un écran LCD de 11,6" FHD (1920 x 1080) lisible en plein soleil avec la technologie DynaVue exclusive de Durabook qui offre une clarté et une visibilité accrues en conditions difficiles sans compromettre l'autonomie de la batterie.

Disponibilité

A partir de 1 349 £ (1 524 ?). Pour plus information, rendez-vous sur : http://www.durabook.com/products.php?i=11&c=4

A propos de DURABOOK

Durabook est la marque principale d'équipements durcis de renommée mondiale de Twinhead International Corporation, l'un des principaux fournisseurs d'appareils durcis basé à Taiwan. Tous les équipements Durabook sont conçus, produits et testés suivant les standards les plus pointus afin d'assurer une qualité et une fiabilité maximales. Réputés pour l'excellence technique et du service, les produits Durabook ont été largement adoptés au cours de la dernière décennie par les clients gouvernementaux et les entreprises, notamment dans les secteurs pétrolier et gazier, les services publics, les services sur site, l'armée et la sécurité publique.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.durabook.com.

