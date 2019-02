Debiopharm International SA lance une étude clinique de phase II pour évaluer l'action de l'afabicin chez des patients souffrant d'infections ostéo-articulaires





LAUSANNE, Suisse, Feb. 26, 2019 /PRNewswire/ -- Debiopharm International SA (Debiopharm ? www.debiopharm.com/debiopharm-international/), une société pharmaceutique suisse membre de Debiopharm Grouptm, annonce aujourd'hui le lancement d'une étude clinique de phase II avec son antibiotique afabicin (Debio 1450), destiné à traiter les infections ostéo-articulaires causées par des staphylocoques (NCT03723551).

Cette étude a pour but de démontrer l'innocuité, la tolérance et l'efficacité de l'afabicin dans le traitement de patients atteints d'infections ostéo-articulaires pour lesquelles aucun nouveau traitement n'a été approuvé depuis de très nombreuses années. Cette étude clinique randomisée ouverte, recrutera 60 patients en Ukraine et aux Etats-Unis, qui seront traités avec l'afabicin ou un comparateur pendant 3 à 12 semaines. Les critères d'efficacité incluront le nombre de réponses au traitement, la résolution des signes et symptômes cliniques en lien avec l'infection, la diminution de l'inflammation ainsi que l'éradication microbiologique de l'agent pathogène. En fonction du recrutement, les résultats de cette étude sont attendus mi-2020.

« Cette étude est une étape primordiale pour le développement clinique de l'afabicin, mais est encore plus importante pour les patients atteints d'infections ostéo-articulaires graves qui disposent actuellement de très peu d'options de traitement. Il faut rappeler que l'afabicin est le premier antibiotique sélectif contre le staphylocoque doré et que ce dernier est responsable de la plupart des infections ostéo-articulaires. Par conséquent, cibler spécifiquement la bactérie responsable permettra non seulement de lutter contre un agent pathogène bien connu et pour lequel il est urgent de trouver une solution, mais également de répondre aux attentes de nouveaux modes de traitements permettant une meilleure utilisation des antibiotiques ».

- Mahdi Farhan, Directeur médical chez Debiopharm International SA

A propos de l'afabicin

afabicin (Debio 1450) est le premier d'une nouvelle classe d'antibiotique, disponible sous formes orale et intraveineuse. Il s'agit d'un antibiotique très puissant qui agit de manière sélective contre les staphylocoques avec une faible propension à développer une résistance. Cet inhibiteur de Fabl est actif contre les souches de staphylocoques qui affichent une résistance aux antibiotiques actuels, tels que les beta- lactams, la vancomycin, la daptomycin ou le linezolid. Grace à ses propriétés uniques, l'afabicin est parfaitement adapté pour lutter contre des infections graves et difficiles à traiter, telles que les infections ostéo-articulaires causées par des staphylocoques.

For more information: patients.debiopharm.com/bone-joint-infection/

À propos de Debiopharm International SA

Debiopharm International SA, membre de Debiopharm Grouptm, est axée sur le développement de médicaments sur ordonnance répondant à des besoins médicaux non encore pris en charge. Elle achète les licences de médicaments potentiels prometteurs et les développe. Les produits sont commercialisés par des partenaires pharmaceutiques qui acquièrent des licences afin de distribuer ces médicaments au plus grand nombre possible de patients à travers le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.debiopharm.com/debiopharm-international/

Nous sommes sur Twitter. Suivez @DebiopharmNews sur http://twitter.com/DebiopharmNews

Contact chez Debiopharm International SA

Christelle von Büren

Communication Coordinator

christelle.vonburen@debiopharm.com

Tél.: +41-(0)21-321-01-11

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 03:00 et diffusé par :