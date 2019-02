Qt Company et Inside Secure s'associent afin d'offrir des solutions intégrées de sécurisation des dispositifs IoT et appareils embarqués





Regulatory News:

Embedded World ?? Inside Secure (Euronext Paris: INSD) (Paris:INSD), au coeur des solutions de sécurité pour les appareils mobiles et connectés, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Qt Company (Nasdaq Helsinki: QTCOM), une société internationale de logiciels disposant d'une technologie indépendante de pointe à l'origine de millions d'appareils et d'applications, destinés à fournir une solution pré-intégrée de la solution de protection des applications d'Inside Secure et du Qt Software Framework.

Qt est la plateforme priviligiée pour les systèmes embarqués, équipements médicaux, dispositifs d'automatisation industrielle et autres fabricants d'applications critiques. Les outils Code Protection et White Box d'Inside Secure sont désormais intégrés à la structure de développement logiciel de Qt (la toute première intégration de ce type dans l'industrie), pour protéger efficacement les dispositifs IdO et les données sensibles associées.

«Dans l'univers de l'IdO, la sécurité des appareils connectés et de leurs données sensibles est un aspect très critique tant pour les développeurs que pour les utilisateurs finaux, ce qui en fait une priorité absolue pour nos clients», a déclaré Tuukka Ahoniemi, Senior Vice Président Stratégie de Qt. «En intégrant la technologie d'Inside Secure, nous pouvons fournir à nos clients une solution prête à l'emploi immédiate mais personnalisable pour répondre à leurs besoins de sécurité grâce à l'expertise d'Inside Secure, précurseur avéré en matière de sécurité».

«Inside Secure est heureux d'annoncer son intégration avec The Qt Company, les deux sociétés souhaitant simplifier le développement des logiciels de sécurité des clients de Qt, améliorer les délais de commercialisation et réduire le coût global», a déclaré Asaf Ashkenazi, vice-président Stratégie produit chez Inside Secure. «Il est impératif que les développeurs d'IdO se protègent des pirates informatiques qui ont une affinité toujours croissante pour l'IdO et les cibles intégrées, et Inside Secure propose de fait une voie facile vers la protection tout en augmentant l'éventail d'appareils et d'applications pouvant être réellement sécurisés».

Embedded World 2019

Visitez Inside Secure au salon Embedded World 2019 à Nuremberg, en Allemagne, du 26 au 28 février sur le stand 4-258 de Qt Company pour assister à une démonstration en temps réel d'un développeur générant rapidement des clés Whitebox permettant de sécuriser le stockage local d'un appareil.

À propos d'Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris ? INSD) est au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en oeuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle («Silicon IP»), des outils et services indispensables à la protection des transactions, contenus, applications, à l'identification forte et l'échanges de données. Forte d'une expertise étendue et d'une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l'ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l'Internet des objets, la protection des contenus et des applications, les paiements mobiles et les services bancaires. La technologie développée par Inside Secure protège aujourd'hui les solutions d'un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Rendez-vous sur www.insidesecure.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 02:35 et diffusé par :