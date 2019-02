Gain Therapeutics SA annonce l'obtention d'une subvention de la part de grandes fondations de recherche pour faire progresser le développement de ses chaperons moléculaires non concurrentiels dans la lutte contre le Parkinson...





Gain Therapeutics SA annonce l'obtention d'une subvention de la part de grandes fondations de recherche pour faire progresser le développement de ses chaperons moléculaires non concurrentiels propriétaires dans la lutte contre la maladie de Parkinson

Gain Therapeutics SA (une société de biotechnologie active dans la découverte et le développement de thérapies novatrices ciblant les enzymes lysosomales liées aux erreurs innées du métabolisme et aux maladies du système nerveux central) a annoncé aujourd'hui avoir reçu un soutien financier de la fondation Michael J. Fox (MJFF) pour la recherche sur la maladie de Parkinson et de la fondation Silverstein pour la recherche sur la maladie de Parkinson avec mutations de la GBA en vue de faire progresser le développement de ses chaperons moléculaires non concurrentiels propriétaires dans la lutte contre la maladie de Parkinson. Cette subvention a également été remise au Dr Marta Martínez Vicente du Vall d'Hebron Research Institute à Barcelone (Espagne).

La subvention de la MJFF et de la fondation Silverstein reconnaît l'intérêt que représente l'approche thérapeutique novatrice de Gain Therapeutics vis-à-vis de la maladie de Parkinson avec mutations du gène de la glucocérébrosidase (GBA). Le programme est issu de la plateforme technologique de Gain, qui est capable d'identifier et de concevoir des chaperons pharmacologiques pénétrant le cerveau, allostériques, non inhibiteurs pour les maladies dans lesquelles les fonctions des enzymes lysosomales, le pliage et le trafic intracellulaire sont affectés.

« C'est pour nous un honneur de recevoir cette subvention de la fondation Michael J. Fox et de la fondation Silverstein, qui reconnaît l'importance de nos efforts à développer des approches thérapeutiques novatrices pour lutter contre la maladie de Parkinson, laquelle reste un important domaine de besoins insatisfaits pour les patients, leurs familles et les soignants », a déclaré le Dr Lorenzo Leoni, représentant du conseil d'administration de Gain Therapeutics SA.

La maladie de Parkinson est un trouble neurologique dégénératif chronique disposant d'options thérapeutiques limitées et affectant une personne sur 100 après 60 ans. Plus de 6 millions de personnes dans le monde sont touchées par la maladie de Parkinson, une affection du système nerveux central provoquée par la perte de cellules dans diverses parties du cerveau. Les mutations du gène de la glucocérébrosidase (GBA) sont l'un des facteurs de risque les plus communs de la maladie de Parkinson. Le gène de la GBA encode une enzyme lysosomale, la bêta-glucocérébrosidase (GCase). Une réduction de l'activité de la GCase est associée aux mutations de la GBA et a été constatée avec la maladie de Parkinson idiopathique, ce qui suggère un rôle plus général dans le dysfonctionnement de la voie de la GCase dans la maladie de Parkinson.

« Gain Therapeutics est fière de prendre part aux efforts conjoints de ces fondations pour accélérer et développer des interventions thérapeutiques novatrices afin d'empêcher les mécanismes pathogènes déclenchés par un dysfonctionnement de la voie de la GCase », a affirmé le professeur Xavier Barril, responsable scientifique chez Gain Therapeutics SA.

Le Dr Liliana Menalled, directrice associée principale des programmes de recherche à la MJFF, a déclaré : « La voie de la GBA est une cible majeure pour les thérapies visant à ralentir ou à stopper la progression de la maladie de Parkinson, et la fondation Michael J. Fox s'engage à soutenir des approches thérapeutiques novatrices dans ce domaine. Nous espérons que notre subvention soutient des travaux regroupant des preuves visant à faire avancer le développement des chaperons moléculaires. »

À propos de Gain Therapeutics SA

Gain Therapeutics SA est une entreprise suisse de biotechnologie spécialisée dans la découverte de nouveaux médicaments pour lutter contre les maladies rares et du système nerveux central. La société cible les enzymes lysosomales pour développer des médicaments novateurs contre des troubles génétiques pédiatriques rares et certaines maladies du système nerveux central présentant d'importants besoins médicaments insatisfaits. Gain Therapeutics SA développe une nouvelle catégorie de composés : les chaperons pharmacologiques non concurrentiels, identifiés via sa plateforme propriétaire révolutionnaire ? SEE-Tx.

https://www.gaintherapeutics.com/

À propos de la fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson

En tant que plus grand bailleur de fonds à but non lucratif au monde dans la recherche sur la maladie de Parkinson, la fondation Michael J. Fox s'attelle à accélérer le développement d'un remède pour la maladie de Parkinson et à améliorer les thérapies pour les personnes vivant avec cette pathologie aujourd'hui. La Fondation poursuit ses objectifs par l'entremise d'un programme de recherche très ciblé et financé pro-activement, associé à une communauté internationale active composée de scientifiques, de patients atteints de la maladie de Parkinson, de dirigeants d'entreprise, de participants à des études cliniques, de donateurs et de bénévoles. En plus d'avoir financé plus de 800 millions de dollars en recherche à ce jour, la Fondation a exercé une influence fondamentale dans l'accélération des progrès pour trouver un remède. Évoluant au coeur de la recherche mondiale sur la maladie de Parkinson, la Fondation forge des collaborations révolutionnaires avec des chefs de file du secteur, des scientifiques universitaires et des bailleurs de fonds pour la recherche gouvernementale ; accroît le flux de participants à des essais cliniques sur la maladie de Parkinson avec son outil en ligne, Fox Trial Finder ; sensibilise à l'égard de la maladie de Parkinson grâce à des mobilisations à forte visibilité, des événements et un travail de vulgarisation ; et coordonne les efforts des milliers de membres de la Team Fox à l'échelle mondiale.

https://www.michaeljfox.org

À propos de la fondation Silverstein pour la recherche sur la maladie de Parkinson avec mutations de la GBA

La fondation Silverstein est une organisation à but non lucratif 501(c)(3) axée sur les investissements dans les approches thérapeutiques de pointe pour le traitement et la prévention de la maladie de Parkinson chez les porteurs de la mutation liée à la glucocérébrosidase (GBA). La Fondation collabore avec des médecins, des scientifiques et des sociétés biotechnologiques afin d'accélérer la recherche et les essais cliniques dans un effort visant à proposer rapidement aux patients de nouvelles options thérapeutiques modificatrices de la maladie. Sous la direction d'une équipe de classe mondiale jouissant d'une solide expertise dans les maladies neurodégénératives, la chimie des formulations médicamenteuses, la recherche translationnelle, ainsi que le développement et la mise sur le marché de médicaments, la Fondation a financé plus de 30 projets répondant à sept approches thérapeutiques différentes depuis sa création en 2017. La Fondation applique un modèle unique de financement flexible, notamment via des subventions à la création de nouvelles entreprises et à la recherche traditionnelle, pour atteindre en temps réel son objectif consistant à mettre rapidement au point des traitements novateurs et modificateurs de la maladie de Parkinson.

www.silversteinfoundation.org

