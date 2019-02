Le kit de développement panomorphEYE est dorénavant disponible en précommande





Immervision, le développeur basé à Montréal d'une technologie brevetée d'imagerie et d'optique à grand angle, a annoncé aujourd'hui un tarif spécial à l'occasion du Mobile World Congress 2019 pour son kit de développement panomorphEYE, qui peut être acheté en ligne sur le site https://store.immervision.com avec le code promo #MWC2019 (valable jusqu'au 1er mars 2019).

Le kit de développement panomorphEYE se connecte à des robots, des drones, des véhicules, des appareils ou n'importe quelle plateforme hôte, vous permettant ainsi de développer la prochaine génération de solutions de vision intelligentes.

Le kit inclut trois caméras panomorphes ultra-grand angle calibrées en vue de vous fournir une capture et une visualisation de l'environnement hémisphérique 2D, hémisphérique stéréoscopique 3D ou sphérique complète 360 x 360. Chaque caméra offre un champ de vision supérieur à 180° et les trois caméras et autres capteurs sont tous synchronisés dans le processeur d'image M12MO de la série Milbeaut® de Socionext.

PanomorphEYE est une caméra intelligente connectée via USB (compatible UVC) incluant la technologie Data-In-Picture d'Immervision, de sorte que chaque trame vidéo fournit une fusion des données provenant de capteurs comme une centrale inertielle (IMU) ou le GPS pour une perception avancée et une conscience de l'environnement. Riche en données, la vidéo fournit davantage d'informations contextuelles à l'IA et aux réseaux neuronaux, à la vision par ordinateur et aux algorithmes SLAM, permettant ainsi d'améliorer la compréhension des scènes, de réduire les fausses détections et une meilleure prise de décision.

Parmi les domaines d'application figurent :

L'automobile

Les robots

L'Internet des Objets

La vision artificielle et l'apprentissage automatique

La réalité augmentée et la réalité étendue

Les lunettes intelligentes

Les appareils portables

Les drones aériens, terrestres et maritimes

Les appareils ménagers

La sécurité

Le domaine médical

« En collaboration avec Socionext, nous avons conçu ce kit spécialement pour inspirer une nouvelle génération de développeurs avec des outils au service de leur créativité », a déclaré Alessandro Gasparini, vice-président exécutif et directeur commercial chez Immervision.

À propos d'Immervision

Immervision procure une vision intelligente à tous types de dispositifs. La société conçoit des lentilles grand angle bénéficiant d'une résolution augmentée pour voir plus, ainsi que d'un traitement d'images prêt pour l'IA pour voir de manière plus intelligente. Notre technologie est destinée aux applications professionnelles intelligentes, aux appareils grand public, ainsi qu'aux secteurs de l'automobile, de la robotique et médical, entre autres. Partant du principe que la vision est primordiale à la compréhension et à la sécurisation de l'environnement, ainsi qu'à la promotion des secteurs du divertissement et de l'information, Immervision adapte continuellement sa technologie, qu'elle octroie sous licence aux fabricants de composants, aux équipementiers et aux fournisseurs de concepts d'origine dans l'écosystème de l'imagerie.

www.immervision.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 02:20 et diffusé par :