Rakuten et Sercomm annoncent conjointement la première petite cellule virtualisée au monde

En séparant l'unité distribuée et l'unité de contrôle des petites cellules, Rakuten et Sercomm offrent une solution perturbatrice pour les réseaux mobiles de nouvelle génération

BARCELONE, Espagne, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Rakuten, Inc. (TSE : 4755), un leader mondial des services Internet et bientôt opérateur de réseau mobile au Japon, et Sercomm (TWSE : 5388), un leader de la fabrication et de la distribution d'équipements de télécommunications, ont annoncé aujourd'hui la création de la première petite cellule virtualisée au monde. Développée conjointement par Rakuten et Sercomm, cette petite cellule offre une expérience utilisateur améliorée en exploitant la première technologie native sur le cloud de bout en bout. Employant une architecture réseau de nouvelle génération, la petite cellule virtualisée répond aux besoins de l'industrie des télécommunications en offrant une solution facile à installer, haute performance, extensible et flexible, ainsi qu'une migration aisée vers les réseaux 5G. Rakuten et Sercomm présenteront le produit cette semaine lors du Mobile World Congress 2019.

En séparant l'unité distribuée (UD) et l'unité de contrôle (UC), la petite cellule virtualisée apporte une solution perturbatrice pour les réseaux mobiles. À travers les puissantes capacités de traitement de son UC, la petite cellule virtualisée, avec ses capacités de traitement conjoint et de partage radio coopératif, peut être installée dynamiquement au besoin. La petite cellule virtualisée permet d'établir une véritable plateforme native sur le cloud de bout en bout, ce qui permet non seulement d'améliorer considérablement la fiabilité, mais facilite également un réseau hétérogène. La petite cellule virtualisée prend en charge la technologie 4G LTE et peut être mise à niveau pour prendre en charge la 5G grâce à de nouvelles UD. En adoptant un RAN (Radio Access Network) ouvert, virtualisé et partagé, les opérateurs de télécommunications pourront réaliser des économies et bénéficier d'un temps de mise sur le marché réduit sans les inconvénients de l'installation d'une station de base traditionnelle.

Intégrant une capacité WiFi double bande 2.4G/5G, en plus d'une nouvelle installation, les petites cellules virtualisées peuvent aisément remplacer les points d'accès Wi-Fi existants sur site afin de réduire les efforts de déploiement sans sacrifier la fonctionnalité du Wi-Fi. La petite cellule prend également en charge le PoE (alimentation via Ethernet), ce qui la rend idéale pour les installations au plafond ou murales dans les sites résidentiels, commerciaux et industriels, tels que les appartements, les complexes résidentiels, les bâtiments de bureaux, les centres commerciaux et les usines.

« Rakuten touche plus de 1,2 milliard de consommateurs dans le monde avec ses services de commerce électronique, de fintech et de contenu numérique, et nous sommes aujourd'hui prêts à renforcer notre engagement envers les consommateurs pour de meilleures conditions de vie en offrant un nouveau service réseau mobile, avec le soutien de partenaires technologiques leaders de l'industrie tels que Sercomm », a déclaré Tareq Amin, directeur de la technologie chez Rakuten Mobile Network. « Nous visons à concrétiser notre vision consistant à créer le premier réseau mobile natif sur le cloud de bout en bout et entièrement virtualisé. Sercomm est le leader technologique des produits à petites cellules, avec ses capacités de conception reconnues et sa vaste expérience en matière de déploiement, et ensemble, nous sommes déterminés à offrir un service mobile fiable, économique et pratique à nos clients. »

« Chez Sercomm, nous oeuvrons au développement de solutions innovantes pour les réseaux de nouvelle génération. Nous nous efforçons d'offrir des solutions de haute qualité aux clients des télécoms en investissant des ressources importantes dans la recherche et le développement », a déclaré James Wang, PDG de Sercomm. « Nous sommes ravis de faire équipe avec un leader du secteur comme Rakuten afin de produire un réseau mobile de nouvelle génération. Ensemble, nous allons tourner une nouvelle page pour les services de télécommunications. »

À propos de Rakuten

Rakuten, Inc. (TSE : 4755) est un leader mondial des services Internet au service des individus, des communautés, des entreprises et de la société. Fondée à Tokyo en 1997 en tant que marché en ligne, Rakuten s'est élargie pour offrir des services de commerce électronique, de technologie financière, de contenu numérique et de communication à plus de 1,2 milliard de membres à travers le monde. Le Rakuten Group emploie plus de 17 000 personnes et exerce des activités dans 30 pays et régions. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://global.rakuten.com/corp/.

À propos de Sercomm Corporation

Sercomm Corporation (TWSE : 5388) est un leader mondial de la fabrication d'équipements de télécommunications et de haut débit. Fondée en 1992, Sercomm s'attache à développer des solutions intégrées pour rendre la mise en réseau simple et abordable. Avec ses capacités d'ingénierie totalement intégrées et ses installations de fabrication de pointe, Sercomm offre des solutions complètes de télécommunications haut débit telles que les portails résidentiels/d'entreprise, les petites cellules ou encore les produits d'IdO, et le groupe est aujourd'hui l'un des principaux acteurs du secteur. Établie à Taipei, à Taïwan, Sercomm dispose d'un réseau d'exploitation mondial, couvrant les marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et de la région Asie-Pacifique, et compte parmi ses clients les plus grands prestataires de services, fabricants d'équipements réseau et intégrateurs de systèmes au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sercomm.com/.

