LeddarTech parlera conduite autonome et technologies LiDAR à l'occasion de conférences en Europe





QUÉBEC, 26 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech, le chef de file derrière conception de la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive, annonce sa participation en mars à deux événements de l'industrie en Europe dans le cadre de sa série d'événements Leadership en mobilité. À l'Automotive Tech.AD de Berlin, c'est Pier-Olivier Hamel, gestionnaire de produit, qui sera sur le podium, alors qu'à la conférence Sensor Solutions International 2019 de Bruxelles, Heinz Oyrer, directeur des partenariats stratégiques, animera la présentation.



Automotive Tech.AD Berlin

Le 11 mars 2019, à Berlin, le gestionnaire de produit ? Solutions automobiles de LeddarTech, Pier-Olivier Hamel, présentera l'événement Démystifier les technologies LiDAR pour les applications de conduite autonome. Il fera un survol de la feuille de route de l'intégration des LiDAR automobiles, y compris ses exigences essentielles, des principaux éléments constitutifs des systèmes LiDAR, ainsi que de l'apport de ces éléments à l'atteinte des besoins des LiDAR automobiles pour véhicules de série. Enfin, cette présentation abordera différents modèles d'affaires liés au LiDAR, focussant sur les avantages de l'approche de plateforme LiDAR.

Automotive Tech.AD Berlin est un événement permettant d'aborder les défis rencontrés dans l'atteinte d'une autonomie complète. Figurant parmi les principaux événements d'échange de connaissances en Europe, Automotive Tech.AD rassemble plus de 350 intervenants qui jouent un rôle actif sur la scène de l'automatisation des véhicules.

«?La technologie occupe maintenant une place centrale dans le domaine automobile. La cadence rapide de l'innovation entraîne malheureusement une certaine méconnaissance et des perceptions faussées des technologies LiDAR, mentionne Pier-Olivier Hamel. C'est pourquoi j'ai hâte de m'adresser aux participants au Tech.AD de Berlin pour faire la lumière sur les exigences de l'industrie et les principaux catalyseurs du LiDAR, et pour leur transmettre de nouvelles connaissances sur le modèle de plateforme de LeddarTech.?»

Conférence Sensor Solutions International 2019

Le 26 mars 2019, à Bruxelles, le directeur des partenariats stratégiques de LeddarTech, Heinz Oyrer, abordera la façon de Tirer profit d'une collaboration en écosystème pour créer une solution LiDAR polyvalente et évolutive auprès d'éminents experts et dirigeants de l'industrie des capteurs. Cette présentation portera sur les avantages du modèle de plateforme LiDAR, qui permet à une multitude de développeurs et d'intégrateurs de concevoir et de produire des solutions LiDAR automobiles sur mesure autour d'un coeur logiciel et matériel commun (le LeddarEngine), plutôt que d'avoir à se servir de produits LiDAR commerciaux génériques. M. Oyrer expliquera comment un écosystème de fournisseurs automobiles de premier plan procure des options d'approvisionnement préqualifiées pour les composants et logiciels à utiliser dans la conception de LiDAR solid-state, ce qui accélère et simplifie les processus de développement et d'approvisionnement, au bénéfice de toutes les parties prenantes.

Sensor Solutions International est un événement de deux jours du monde de la haute technologie dont les participants peuvent obtenir un portrait à jour de l'industrie mondiale des capteurs et des possibilités commerciales connexes. Sensor Solutions International fait partie d'AngelTech, un regroupement de trois conférences touchant les technologies de composés semi-conducteurs, de circuits photoniques intégrés et de capteurs.

«?Il est difficile pour les nouvelles technologies de réussir lorsqu'elles sont fabriquées dans l'isolement, constate M. Oyrer, directeur des partenariats stratégiques de LeddarTech. Il faut des ressources et une expertise significatives pour prendre une nouvelle solution LiDAR au stade du concept et en faire un produit commercial. Or ce n'est pas chose facile, en particulier pour les petites entreprises technologiques émergentes. Voilà pourquoi une collaboration en écosystème avec de grands fournisseurs automobiles de premier niveau est essentielle au succès des solutions LiDAR émergentes dans l'industrie automobile, explique M. Oyrer. Ce sera pour moi un grand plaisir de transmettre notre vision à la conférence Sensor Solutions International 2019 de Bruxelles.?»

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngine, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSP. L'entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. De multiples applications de conduite assistée et autonome pour voitures, camions, autobus, véhicules de livraison, robotaxis et navettes sont bonifiées grâce aux technologies brevetées de LeddarTech. Plus d'informations sont disponibles au www.leddartech.com . Suivez LeddarTech sur LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube .

LeddarTech. Leddar, LeddarSP, LeddarCore et le logo LeddarTech sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Toutes autres marques, noms de produits et marques sont, ou peuvent être des marques de commerce ou des marques enregistrées utilisées pour identifier des produits ou services de leurs propriétaires respectifs.

Contact (LeddarTech) : Daniel Aitken, Vice-président, marketing et communications, LeddarTech

Tél. : +1-418-653-9000 poste 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

