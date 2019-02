Famille de circuits imprimés pour la 5G mmW de troisième génération d'Anokiwave





La famille la plus récente de circuits intégrés définira de nouveaux points de référence en matière de performances, de coûts et de taille, pour la 5G mmW.

BARCELONE, Espagne, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Anokiwave a annoncé aujourd'hui le premier produit de sa famille de circuits intégrés en silicone 5G de troisième génération. L'AWMF-0151 est un circuit intégré à quatre coeurs 28 GHz qui peut fonctionner comme un circuit intégré formateur de faisceaux 4 canaux à double polarisation ou comme un circuit intégré formateur de faisceaux 8 canaux à polarisation simple. Dans le cadre de sa stratégie qui vise à permettre des systèmes 5G mmW (5G à ondes millimétriques) en commercialisant des antennes planaires actives dotées de circuits intégrés à coeur de silicone, Anokiwave prévoit d'élargir sa famille de circuits intégrés 5G en offrant une solution complète de chaîne du signal, de la fréquence intermédiaire à l'antenne dans chaque bande de la 5G mmW.

L'AWMF-0151 fonctionne sur les bandes de fréquence 3GPP n257 (26,50 ? 29,50 GHz) et n261 (27,50 ? 28,35 GHz). Avec des matériaux à faibles coûts, les technologies embarquées ZERO-CALtm, orientation rapide du faisceau et KINETIC-GREENtm, des contrôles d'état sur le terrain pour la surveillance à distance, ainsi que l'amélioration continue de l'efficacité énergétique, cette nouvelle famille de circuits intégrés aura un effet marqué sur la capacité des prestataires de services à gérer les dépenses en immobilisation et les dépenses d'exploitation pour faire de la 5G omniprésente une réalité.

«?La nouvelle famille de circuits intégrés en silicone 5G de troisième génération d'Anokiwave permet le développement d'antennes actives puissantes et efficaces tout en ajoutant des fonctionnalités nouvelles et améliorées, afin de simplifier davantage les performances de pointe conformes au 3GPP?», a déclaré David Corman, architecte en chef des systèmes d'Anokiwave. «?L'architecture système qui sous-tend la famille de circuits intégrés nous permet d'aborder plusieurs cas d'utilisation allant de l'infrastructure aux équipements de grande consommation. En maîtrisant les plus hauts niveaux d'exploitation, trois générations d'apprentissage des circuits intégrés d'antennes actives, ainsi que des structures de coûts uniquement disponibles sur les procédés en silicone de 300 mm de diamètre, nous avons permis aux stations de base et aux petites cellules d'atteindre des points de prix équivalents à ceux des points d'accès Wi-Fi.?»

L'AWMF-0151 est encapsulé dans un boîtier à puce sur tranche (WLCSP - wafer level chip scale package) de 5,2 mm X 4 mm, s'adaptant facilement au pas de réseau typique de 5,3 mm à 28 GHz. Veuillez visiter anokiwave.com/5G pour en savoir plus.

Disponibilité :

Anokiwave offre des kits d'évaluation pour faciliter l'adoption de la technologie et des capacités. Les kits comprennent des cartes dotées du circuit imprimé, du module d'interface USB-SPI avec les pilotes et tous les câbles requis. Les livraisons de production pilote sont disponibles au premier trimestre 2019.

À propos d'Anokiwave :

Anokiwave est un fournisseur de pointe de solutions de circuits hautement intégrés qui rendent possibles les marchés émergents de l'onde millimétrique ainsi que les solutions d'antenne active. Les architectures créatives des systèmes d'Anokiwave et le choix optimal des technologies de semiconducteurs résolvent les problèmes d'ingénierie les plus difficiles.

Anokiwave se trouve à San Diego, en Californie, et exploite des centres de conception à San Diego, en Californie, à Austin, au Texas et à Boston, dans le Massachusetts, avec des bureaux de vente à Taipei, à Taiwan, à Boston, dans le Massachusetts et à San Diego, en Californie. Vous trouverez plus d'informations à l'adresse www.anokiwave.com.

