ALVALUX CHOISIT LA FRANCE POUR LANCER SON DISPOSITIF WEARABLE DE TRAITEMENT DES CICATRICES POUR LA SANTÉ DES FEMMES





Alvalux Medical est heureuse d'avoir choisi la France pour lancer son nouveau dispositif médical wearable destiné aux femmes - CicaLux® - Energized Scar-Care.

CicaLux est spécialement conçu pour aider à améliorer les cicatrices de césarienne et d'incision similaires. Il combine trois traitements qui ont fait leurs preuves dans l'amélioration de la cicatrisation et de l'apparence des cicatrices (feuille de silicone, chaleur infrarouge et soulagement de la tension) en un dispositif unique, simple et confortable à porter.

Un récent rapport1 du The Lancet Journal a souligné que depuis 2000, les taux de naissances par césarienne avaient doublé dans le monde et que 29,7 millions de césariennes avaient été réalisées en 2015. En France, une naissance sur cinq se déroule par césarienne. Dans de nombreux pays, dont les États-Unis, la césarienne constitue aujourd'hui l'opération chirurgicale la plus pratiquée dans les hôpitaux, et généralement la plus importante qu'une femme puisse subir. En 2009, une étude2 a révélé que 91% des patients ayant subi une intervention chirurgicale étaient insatisfaits de l'apparence de leur cicatrice et que 71 % s'en souciaient plus que leur chirurgien.

Michel Alvarez, PDG d'Alvalux, a déclaré : « Ayant personnellement subi les effets négatifs d'une mauvaise cicatrisation, je suis particulièrement fier, après trois années de recherche et de développement (j'ai moi-même testé CicaLux), de pouvoir proposer un dispositif innovant qui aide d'autres personnes. La cicatrisation d'une plaie est un processus complexe qui s'effectue en plusieurs étapes et dure plusieurs mois. La plupart du temps, les patientes se retrouvent seules. CicaLux est destiné à les aider lors des deux dernières étapes (prolifération et remodelage) du processus de guérison ».

Les premiers retours de CicaLux de la communauté française des sages-femmes et des patients sont très prometteurs. A. Billardorn, une sage-femme d'Yzeure, a récemment avancé : « Je trouve la cicatrice de ma patiente vraiment plus belle qu'avant, après seulement quelques semaines d'utilisation de CicaLux. Elle est moins colorée et plus fine ! Je l'encourage vivement à poursuivre l'utilisation de CicaLux. »

Pour en savoir plus, consultez www.cicalux.com.

Retrouvez-nous au 29e Salon de Gynécologie Obstétrique Pratique, 20-22 mars à Paris.

1 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31930-5/fulltext

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19568089

