ZTE présente le téléphone intelligent Blade V10, doté de la technologie 32 MP basée sur l'intelligence artificielle permettant de faire des « égoportraits intelligents » et d'un processeur à huit coeurs





La série Blade V10 sera commercialisée en Europe, en Amérique latine et en Chine BARCELONE, Espagne, 25 février 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions technologiques pour les télécommunications, les entreprises et le grand public axées sur l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui l'arrivée du nouveau téléphone intelligent ZTE Blade V10, doté d'un appareil photo 32 MP s'appuyant sur l'intelligence artificielle et permettant de faire de « égoportraits intelligents », d'un écran avec une encoche en forme de goutte d'eau et d'un processeur à huit coeurs. Parallèlement à cela, ZTE a également annoncé le lancement du Blade V10 Vita, qui séduira les jeunes par son très bon rapport qualité/prix et l'expérience innovante qu'il propose. Le Blade V10 va faire son entrée sur les marchés chinois et européen en mars et sur le marché latino-américain en avril.

Un appareil photo de 32MP s'appuyant sur l'intelligence artificielle permet de faire des « égoportraits intelligents »

L'une des principales caractéristiques du nouveau Blade V10 est son appareil photo avant améliorée, photosensible, de 32 mégapixels et dotée d'une technologie de pointe s'appuyant sur l'intelligence artificielle qui permet de faire des « égoportraits intelligents ». La technologie IA est utilisée pour régler et perfectionner les égoportraits pris avec cet appareil aux très nombreux mégapixels pour faire des photos de grande qualité, sans sacrifier pour autant les détails dans un environnement à contre-jour ou faiblement éclairé. Par ailleurs, en digne successeur de l'ancien appareil photo Blade V9 opérant à de faibles luminosités, la nouvelle génération produit des images plus claires et plus douces dans des conditions de faible luminosité.

Le ZTE Blade V10 applique la technologie de reconnaissance de scène basée sur l'IA et peut identifier plus de 300 scènes en mode aperçu pour adapter intelligemment la technologie d'appareil photo correspondante et prendre les meilleurs clichés. Il est également équipé d'un double appareil photo de 16 mégapixels s'appuyant sur l'IA pour améliorer les moments saisis dans des conditions de faible luminosité.

Une conception incurvée et un écran avec une encoche en forme de goutte d'eau

Le ZTE Blade V10 a une conception incurvée unique et extrêmement compacte. Doté d'un écran avec une encoche en forme de goutte d'eau présentant des bords ultra-étroits et des capteurs cachés, le dispositif est facile à contrôler d'une seule main. Grâce à un processus d'empilage de plusieurs couches de porcelaine et à des moules de très grande précision, il présente un aspect de céramique. Son petit châssis offre également une vue plus large et plus immersive en appliquant l'écran pleine densité de 6,3 pouces avec un taux d'écran de 90,3 %, 2280 x 1080 FHD+, 400PPI.

Un processeur à huit coeurs et un moteur d'accélération basé sur l'IA

Le ZTE Blade V10 sera équipé du tout dernier système Android P, d'une interface utilisateur MiFavor9.0 adaptée et d'un puissant processeur haut de gamme à huit coeurs, qui offrira aux consommateurs une expérience fluide et plus conviviale. Par ailleurs, un moteur d'accélération de nouvelle génération basé sur l'IA optimise l'expérience de l'utilisateur en offrant plusieurs fonctions d'IA, notamment l'assistant vocal IA, la reconnaissance faciale IA, la reconnaissance d'images IA, l'assistant de jeu IA et l'économie d'énergie intelligente IA.

Plate-forme Processeur à huit coeurs 2,1 GHz Système d'exploitation Android P Taille 158 x 75,8 x 7,8 mm Écran 6,3 pouces HD intégrale + une encoche en forme de goutte d'eau Appareil photo Appareil photo principal : 16M AF + 5MFF ; appareil photo avant : 32MFF Batterie 3 200 mAh (caractéristique), 3 100 mAh (estimé) Interface USB Type C, port pour écouteurs 3,5 mm, fente Micro SD (4FF+4FF/T) Mémoire 3 Go + 32Go / 4Go + 64 Go Couleurs Noir, Bleu, Vert Caractéristiques Système de localisation GPS, Wi-Fi 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2, accéléromètre, proximité, lumière ambiante, gyroscope, boussole, empreinte digitale, voix sur LTE

À propos de ZTE

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications avancés, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise destinés aux consommateurs, aux opérateurs, aux entreprises et au secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société s'engage à fournir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées apportant valeur et excellence à l'heure où les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Les produits et services de ZTE, une société cotée sur les bourses de Hong Kong et Shenzhen (code de l'action H : 0763.HK / Code de l'action A : 000063.SZ), sont vendus à plus de 500 opérateurs dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 % de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et tient des rôles de chef de file dans plusieurs organisations internationales productrices de normes. ZTE s'engage en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et est un membre du Pacte mondial des Nations unies. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.zte.com.cn .

Personnes-ressources pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél : +86 755 26775189

Courriel : ma.gaili@zte.com.cn

