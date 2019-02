La victoire de Jagmeet Singh indique que le NPD prend de l'élan, selon le Syndicat des Métallos





TORONTO, le 25 févr. 2019 /CNW/ - La victoire décisive de Jagmeet Singh lors de l'élection partielle est importante et souligne un gain de popularité dont le NPD et son chef avaient grandement besoin, selon le Syndicat des Métallos.

« Je suis très heureux que Jagmeet ait remporté l'élection partielle dans Burnaby South. Il s'agit là d'une victoire pour les travailleurs, pour les électeurs de Burnaby South et pour tous les Canadiens », a déclaré Ken Neumann, directeur national du Syndicat des Métallos.

« Le chef du NPD a mérité son siège au sein de la Chambre des communes et les Canadiens sont impatients de l'y voir siéger. Malgré toutes les tactiques mesquines des Libéraux ayant retardé l'élection partielle, Jagmeet Singh a triomphé. Il a gagné son siège de député. Les résidents de Burnaby South sont maintenant représentés et les Canadiens disposent d'une voix dont ils ont besoin au Parlement - un chef du NPD qui demandera des comptes à Justin Trudeau quant à toutes les promesses que les Libéraux n'ont pas tenues et à tous les scandales », a indiqué M. Neumann.

« Félicitations, Jagmeet. Vous avez prouvé que vous pouvez établir des liens avec les électeurs grâce à votre travail acharné, à votre sollicitude et à votre engagement consistant à accorder la priorité aux gens. Les questions que vous avez soulevées lors de cette élection partielle trouvent également écho sur la scène nationale - les logements abordables et le régime universel d'assurance-médicaments », a ajouté M. Neumann.

« La victoire de Jagmeet Singh marque un grand changement. Sa victoire est historique et elle donne espoir aux gens. Elle signifie beaucoup plus qu'un nouveau député pour Burnaby South. Cela veut dire que Jagmeet et le NDP peuvent faire face aux défaitistes. La victoire de Jagmeet prouve que les électeurs adhèrent à son message voulant que les choses peuvent s'améliorer pour les gens ordinaires. »

« Le Syndicat des Métallos est fier d'appuyer Jagmeet Singh en tant que seul chef national qui exhorte le Parlement à refuser de ratifier le nouvel ALENA jusqu'à ce que les tarifs américains illégaux sur l'acier et l'aluminium du Canada soient levés », a indiqué M. Neumann.

« À titre de chef du NPD et de député de Burnaby South, nous sommes impatients de voir Jagmeet Singh siéger à la Chambre des communes en tant que voix forte et progressiste pour les travailleurs, qui oeuvre pour nous. »

« La prochaine élection sera importante pour les travailleurs, partout au Canada, qui se sentent trahis et déçus par les Libéraux de Justin Trudeau. Le NPD a toujours constitué le parti des travailleurs, et avec l'élection de Jagmeet Singh en tant que député du NPD, notre parti est en voie de démontrer qu'il existe un autre choix - un choix qui donne la priorité aux gens », a conclu M. Neumann.

