ZTE annonce l'arrivée de son premier téléphone intelligent 5G emblématique à l'occasion du MWC 2019





Le ZTE Axon 10 Pro 5G sera commercialisé en Europe et en Chine au premier semestre 2019

BARCELONE, Espagne, 25 février 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions technologiques pour les télécommunications, les entreprises et le grand public axées sur l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de son premier téléphone intelligent 5G phare, le ZTE Axon 10 Pro 5G. En collaboration avec les plus grandes entreprises de télécommunications mondiales, tels que China Unicom, Elisa et Hutchison Drei Austria, le dernier né de la série Axon, phare du haut de gamme de ZTE, devrait être commercialisé en Europe et en Chine au cours du premier semestre 2019.

Conçu avec la plate-forme mobile phare Snapdragontm 855 de Qualcomm®, ainsi qu'avec le modem Snapdragon X50 5G et un moteur de performance basé sur l'IA, le ZTE Axon 10 Pro 5G prend en charge la sous-6G et offre aux consommateurs une expérience utilisateur complètement nouvelle, ainsi des expériences de vidéos et de jeux extrêmement rapides. L'Axon 10 Pro 5G présente également une conception élégante, un lecteur plus rapide et plus concis des empreintes digitales dans l'écran et une qualité de son stupéfiante, tandis que ses capacités d'optimisation graphique Axon Vision offrent aux consommateurs des photos et des vidéos incroyables.

« Les terminaux constituent une part importante de l'organisation de bout en bout des applications 5G de ZTE. Parallèlement au lancement commercial du premier réseau 5G au monde, ZTE sort le premier téléphone intelligent phare de la 5G, qui conjugue parfaitement les technologies principales de la 5G et l'expérience utilisateur nec plus ultra », a déclaré M. Xu Feng, chef de la direction de la division ZTE Mobile Devices. « ZTE Mobile Devices s'engage à innover sans relâche en s'axant sur les clients, dans l'optique de leur offrir de précieuses expériences intelligentes avec la 5G qui englobent tous les environnements applicables. Elle crée pour cela un écosystème composé de dispositifs 5G intelligents et de produits destinés à l'Internet des objets. »

Les principales technologies 5G offrent des expériences plus rapides que jamais

Les ingénieurs de ZTE ont abordé une large gamme de difficultés techniques inhérentes aux innovations en termes de 5G, telles que la compatibilité électromagnétique, la conception des antennes, la consommation d'énergie et la dissipation thermique dans le processus de développement de son produit phare de la 5G. ZTE a par exemple utilisé un modèle correspondant à la consommation totale d'énergie et à la température de surface et a réussi à améliorer la dissipation de la chaleur en appliquant une technologie de refroidissement des liquides et des matériaux thermiques composites à changement de phase.

Le nouvel arrivé dans la série Axon, phare du haut de gamme de ZTE, implémente également une antenne à très large bande, entièrement développée en interne, pour assurer une couverture totale des 2G, 3G, 4G et 5G et améliorer efficacement les performances du système en réduisant les interférences de signaux. Par ailleurs, le téléphone intelligent Axon 10 Pro 5G de ZTE applique une solution révolutionnaire d'antenne à fentes et d'architecture d'antenne réglable pour assurer le meilleur signal radioélectrique en identifiant automatiquement les différents scénarios d'utilisation des utilisateurs. Qui plus est, ZTE adopte la solution débit d'absorption spécifique intelligent « Smart SAR » pour réduire intelligemment le rayonnement électromagnétique et minimiser les dommages causés au corps humain, en se basant sur la garantie des signaux.

Pour finir, le téléphone intelligent 5G phare de ZTE a une taille et une épaisseur nettement plus réduites que celles d'un téléphone intelligent 4G, car il adopte un grand nombre de petits composants dans une disposition en « sandwich » extrêmement précise et intégrée.

Un moteur de performances basé sur l'IA optimisé par la 5G

Afin d'offrir aux consommateurs une expérience utilisateur plus rapide et plus intelligente, le moteur de performance de nouvelle génération basé sur l'intelligence artificielle de ZTE offre aux consommateurs la possibilité de faire plusieurs tâches en toute confiance grâce au réglage automatique de l'unité centrale, du processeur graphique, de la mémoire vive et de la mémoire morte, en utilisant des algorithmes d'IA. Grâce à la puissante puce phare du téléphone intelligent, à la plate-forme mobile Snapdragontm 855 de Qualcomm® avec le modem Snapdragon X50 5G, les consommateurs peuvent profiter d'une expérience utilisateur de grande qualité sur un réseau 5G, notamment une vitesse plus rapide, une faible latence et une large bande passante. Par ailleurs, l'Axon 10 Pro 5G de ZTE applique l'intelligence artificielle pour offrir un ensemble diversifié de fonctions améliorées telles que l'incroyable triple appareil photo s'appuyant sur l'IA, la capture de mouvement IA, la reconnaissance de scène IA, le réglage de l'éclairage pour les portraits IA, l'apprentissage du comportement des utilisateurs IA, bref, l'intelligence artificielle partout.

ZTE mène des mises à l'épreuve de terminaux 5G et collabore avec de grandes entreprises de télécommunications dans huit pays. ZTE Mobile Devices continuera d'accélérer le processus de commercialisation du terminal 5G en collaborant avec ses partenaires mondiaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/826191/ZTE_at_MWC_2019.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/826190/ZTE_Axon_10_Pro_5G.jpg

