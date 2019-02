Un jury a accordé à Graphnet, Inc. des dommages-intérêts pour diffamation dans le cadre d'un procès contre Retarus, Inc.





Graphnet, Inc., un chef de file de l'industrie proposant des solutions sécurisées de gestion des contenus d'entreprise basées sur le Cloud et des services intégrés de messagerie électronique, a poursuivi Retarus, Inc. (« Retarus ») pour diffamation. La plainte pour diffamation de Graphnet [Dossier n° HUD-L-3298-16] a été présentée à un jury à la Cour supérieure du comté de Hudson les 28, 29, 30 et 31 janvier 2019 et les 4 et 5 février 2019. Le jury a rendu un verdict le 5 février 2019 et a conclu à l'unanimité que : (a) Retarus a publié une brochure contenant une fausse déclaration concernant Graphnet, (b) Retarus est fautive d'avoir publié la fausse déclaration, et (c) Retarus a diffamé Graphnet en publiant la fausse déclaration.

Le jury a accordé à Graphnet des dommages-intérêts symboliques d'un montant de 800 000 $.

Graphnet, un leader de la gestion de contenu des entreprises proposant des solutions transactionnelles basées sur le Cloud, offre une large gamme d'applications d'échange de données. L'émergence de l'informatique en nuage et la prévalence des mégadonnées dans tous les secteurs ont conduit à la mise en oeuvre du dépôt central de Graphnet pour l'entreposage de données d'informations transactionnelles. Graphnet propose ses applications basées sur le Cloud sous forme de service via un réseau redondant global intégré commercial propitiatoire.

Ce réseau connecte plusieurs centres de données nationaux et internationaux entièrement conformes (SSAE16 et HIPAA). La technologie basée sur le Cloud de Graphnet réduit de manière spectaculaire la complexité et les coûts associés aux solutions internes, tout en améliorant énormément l'efficacité opérationnelle. Il est possible d'accéder à nos solutions de gestion de contenu via des applications bureautiques et des systèmes hôtes pour des transactions bidirectionnelles par SMS, télécopie et courriel.

Les compétences de Graphnet en matière de R&D et d'ingénierie des réseaux sont inégalées, tout comme l'est son expertise technique à développer et fournir une intégration personnalisée et harmonieuse de la gestion des contenus client. Les services de solutions de Graphnet sont utilisés par des sociétés financières, d'assurance, de soins de santé et de logistique de premier plan, ainsi que par des agences gouvernementales.

Graphnet Inc. est une société du Delaware fondée en 1968. Depuis sa création, elle est un fournisseur de premier plan mondial d'une gamme complète d'applications de communications permettant aux entreprises de communiquer de manière sécurisée et rentable avec leurs clients, partenaires commerciaux et autres tiers.

