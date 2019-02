Déclaration de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale Nationale





CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DIFFICILES À CERTAINS ENDROITS AU QUÉBEC

QUÉBEC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilault, émet la déclaration suivant :

« Le gouvernement du Québec, en collaboration avec les divers intervenants en sécurité publique, suit la situation de très près. Plusieurs sorties de route sont survenues en raison de la visibilité nulle par endroits. À titre préventif, des écoles de la rive-sud de Québec ont pris la décision de garder les enfants pour la nuit et d'éviter des déplacements risqués en autobus. Ces écoles sont en communication avec les parents concernés pour les aviser et les rassurer. Tous les enfants sont actuellement en sécurité. Nous demandons aux gens d'éviter les déplacements, et d'adapter leur conduite s'ils doivent absolument utiliser le réseau routier. Les autorités sont prêtes à intervenir et déploient tous les efforts pour assurer la sécurité de tous. »

