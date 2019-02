Une nomination et un renouvellement au Conseil jeunesse de Montréal





MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Mme Laurence Lavigne-Lalonde, responsable de la démocratie au comité exécutif, est fière d'annoncer la nomination par le conseil municipal, de M. Rizwan Ahmad Khan à titre de nouveau membre et de Mme Xiya Ma pour un second mandat de trois ans à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal (CjM).

«Chaque nouvelle personne qui s'ajoute au Conseil jeunesse de Montréal apporte son expérience, ses compétences et un regard nouveau, je me réjouis donc de l'arrivée de M. Rizwan Ahmad Khan. Je lui souhaite bonne chance et bon mandat! », a souligné la présidente du conseil municipal, Mme Cathy Wong.

«Je remercie et félicite Mme Rym El-Ouazzani pour son implication et son engagement au sein du Conseil jeunesse. C'est également un plaisir d'accueillir M. Rizwan Ahmad Khan en tant que nouveau membre du CjM et de pouvoir compter à nouveau sur l'implication de Mme Xiya Ma pour l'année à venir. », a déclaré Mme Lavigne Lalonde, membre du comité exécutif et responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie.

Nouveau membre

M. Rizwan Ahmad Khan

Rizwan Ahmad Khan étudie présentement en sciences humaines au Collège Ahuntsic. Interpellé par la politique ainsi que par les enjeux collectifs, il décide ainsi de s'impliquer au sein de son association étudiante et d'en être élu président en 2017. Il participe activement à la défense des droits et intérêts académiques et socioculturels de la population étudiante par l'entremise de différentes instances du collège. Ayant les intérêts des étudiants à coeur, il a activement revendiqué la mise en place d'assurances santé pour les étudiants, ainsi qu'une augmentation salariale des employés au café étudiant, et ce, dans le but d'atteindre l'objectif du salaire minimum à 15 $ l'heure.

De plus, il s'implique dans son quartier natal de Parc-Extension, notamment au sein du comité d'action de Parc-Extension (CAPE), qui défend les droits des locataires. Il est également coresponsable de Montréal Populaire, un groupe fondé avec des collègues, qui a comme objectif de réunir les jeunes de Parc-Extension pour réfléchir et trouver des pistes de solutions aux enjeux municipaux du quartier tel que l'insalubrité des logements, le manque de logements sociaux et le taux de décrochage scolaire élevé.

Par sa participation au Conseil jeunesse de Montréal, il désire mettre de l'avant l'implication ainsi que l'intérêt des jeunes dans les enjeux collectifs de la ville.

Renouvellement de mandat

Mme Xiya Ma

Montréalaise d'origine chinoise du peuple Manchu, Xiya Ma est étudiante en médecine et à la maîtrise en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. Elle s'implique dans le Projet Sensibilisation aux études, à l'université et à la recherche (SEUR) en donnant des conférences sur la médecine et en faisant du mentorat dans plusieurs écoles secondaires de Montréal, dont celle de Saint-Laurent. Xiya oeuvre également auprès du International Student Surgical Network, au sein duquel elle travaille présentement comme co-présidente. Passionnée par la chirurgie, elle a mené, durant ses années précliniques, le groupe d'intérêt en chirurgie de son université. En dehors de ses études, la jeune polyglotte apprend de nouvelles langues et s'immerge dans la peinture, le dessin et l'art digital.

Ayant grandi à Montréal dans le quartier de Saint-Laurent, Xiya Ma a toujours adoré la diversité culturelle et l'importance que la ville accorde aux voix des jeunes. Ayant un intérêt particulier pour la santé et l'éducation, elle espère pouvoir encourager l'implication des jeunes Montréalais.es dans les dossiers qui leur tiennent à coeur et aider le Conseil jeunesse de Montréal à répondre aux besoins de cette population.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

