CENTRiC lance son smartphone « S1 » avec appareil photo pour selfie pop-up, et équipé de la technologie Pump Express, au salon MWC 2019





CENTRiC, un fabricant indien de smartphones, a officiellement lancé aujourd'hui son premier smartphone avec appareil photo pour selfie pop-up, baptisé CENTRiC S1, au Mondial du mobile (Mobile World Congress, MWC). Au prix de départ de 310 USD, le produit CENTRiC S1 est livré avec la double sécurité du lecteur d'empreintes digitales intégré dans l'affichage et de la fonction de déverrouillage par reconnaissance faciale. La société a également dévoilé quatre smartphones supplémentaires, le L4, l'A2, le G5 et le G3, aux prix respectifs de 90 USD, 140 USD, 160 USD et 250 USD.

Avec son écran aux bords quasi invisibles, et un rapport écran/boîtier de 92 %, le CENTRiC S1 est proposé avec un stockage de 64 ou 128 Go. L'appareil est alimenté grâce au nouveau processeur Helio P70 Octa-Core de MediaTek, au chargement sans fil et au chargement rapide avec Pump Express 3.0, qui permet de recharger le téléphone à hauteur de 50 % en 20 minutes, en consommant moins d'énergie et en offrant des performances exceptionnelles. Il est équipé d'un appareil photo pour selfie pop-up à l'avant de 8 MP, et d'un appareil photo arrière double de 16 MP + 5 MP. Le CENTRiC S1 est proposé avec un affichage AMOLED et une luminosité d'affichage de 700 Nits pour une représentation fidèle des couleurs et un contraste saisissant.

S'exprimant au sujet du lancement, M. Manish Agrawal, directeur général de CENTRiC Smartphones, a déclaré : « Avec CENTRiC, notre objectif a toujours été de développer la capacité des clients à vibrer avec notre technologie. Nous avons attendu le bon moment pour proposer les meilleurs produits répondant aux besoins numériques des nouveaux consommateurs. Le nouveau CENTRiC S1 est en parfaite synchronisation avec les consommateurs et leur désir de passer aux dernières avancées en matière de numérisation. Le chargement rapide, l'appareil photo pour selfie pop-up, le chargement sans fil sont des nécessités de plus en plus importantes pour améliorer leur expérience. »

La nouvelle gamme représente un mélange puissant de style et de technologie, avec des spécifications exhaustives en matière de conception, de performances et d'expérience utilisateur. Le S1, l'A2, le L4, le G3 et le G5 de CENTRiC sont des smartphones prêts pour l'avenir, conçus pour répondre aux besoins numériques des jeunes de la génération du millénaire qui recherchent des appareils performants et stylés.

Caractéristiques du S1 de CENTRiC

? Appareil photo frontal pop-up de 8 MP

? Affichage AMOLED 19.5:9

? Lecteur d'empreintes digitales intégré dans l'affichage

? Affichage plein écran FHD de 6,39 pouces avec un rapport écran/boîtier de 92 %

? Appareil photo arrière double de 16 MP + 5 MP

? Luminosité d'affichage pouvant aller jusqu'à 700 Nits

? Processeur Helio P70 Octa-Core de MediaTek

? Chargement rapide avec Pump Express 3.0, qui permet de recharger le téléphone à hauteur de 50 % en 20 minutes

? Chargement sans fil

? Batterie de 3 800 mAh

? Android Pie

? Deux variantes : 4 Go RAM|64 Go ROM et 6 Go RAM|128 Go ROM

Kit de produits : http://bit.ly/centricMWCkit

Pour obtenir des évaluations de produits : http://bit.ly/centricMWC19

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 19:20 et diffusé par :