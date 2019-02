À première vue, la Pension à vie pour vétérans blessés est inquiétante





OTTAWA, 25 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les conclusions du dernier rapport du directeur parlementaire du budget, Différence entre les coûts des trois régimes de prestations pour anciens combattants, soulèvent de grandes inquiétudes pour la Légion royale canadienne. Le rapport indique que les vétérans, particulièrement les plus gravement malades et blessés, toucheront des prestations moins généreuses qu'avec le régime actuel de la Loi sur le bien-être des vétérans.



La Légion affirme depuis longtemps que les vétérans les plus gravement malades et blessés, ceux qui ne sont pas en mesure de travailler et dont la qualité de vie a été dramatiquement touchée, doivent pouvoir être financièrement autonomes et réintégrer la vie civile. Ce sont ces derniers qui souffrent le plus sous le régime actuel de la Loi sur le bien-être des vétérans (anciennement la Nouvelle Charte des anciens combattants) et qui, selon le rapport, se retrouveront pénalisés financièrement s'ils se soumettent à la Pension à vie après le 1er avril.

Cette situation va à l'encontre de la promesse du gouvernement fédéral selon laquelle aucun vétéran n'y perdrait avec la Pension à vie. Nous avions cru comprendre que la Pension à vie offrirait un meilleur ensemble d'avantages, considérablement simplifiés, et qui n'occasionneraient aucune réduction de la compensation financière pour quiconque. Bien que la Légion réalise que le rapport se concentre sur la compensation financière et ne tient pas compte d'autres bénéfices dédiés aux vétérans et leur famille, nous sommes découragés que le gouvernement ait renié son engagement, et nous sommes inquiets qu'encore une fois les vétérans soient moins indemnisés.

