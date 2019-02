Siskinds LLP annonce le dépôt d'une action collective en matière de valeurs mobilières contre le Groupe SNC-Lavalin Inc.





TORONTO et LONDON, ON et QUÉBEC, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Siskinds LLP et Siskinds, Desmeules, Avocats, s.e.n.c.r.l. ont annoncé aujourd'hui le dépôt d'une action collective en matière de valeurs mobilières devant la Cour supérieure du Québec, contre le Groupe SNC-Lavalin Inc. (« SNC »), Neil Bruce, le président et chef de la direction de SNC et Sylvain Girard, vice-président exécutif et directeur financier de SNC (le « Recours »). Le Recours a été déposé le 6 février 2019.

Il est allégué dans le Recours que les personnes qui ont fait l'acquisition d'actions de SNC entre le 22 février 2018 et le 27 janvier 2019 (inclusivement) (la « Période visée par le recours ») ont subi des dommages en raison des déclarations inexactes alléguées contenues dans les documents d'information et les déclarations orales de SNC pendant la Période visée par le recours. Il est allégué dans le Recours que les déclarations inexactes ont été corrigées par un communiqué de presse émis par SNC le 28 janvier 2019. Dans ce communiqué de presse, SNC a divulgué un certain nombre de questions et de problèmes qui affectaient ses secteurs relatifs aux mines, à la métallurgie, au pétrole et au gaz, qui pouvaient avoir un effet défavorable important sur la performance de SNC en 2018 et au-delà. Suivant cette divulgation, le prix des actions de SNC a baissé de 13,49$ ou approximativement de 28% lors des négociations sur le TSX le 28 janvier 2019, et ce, comparativement à son prix de clôture lors de la journée de négociation précédente.

Sujet à certaines exclusions, le groupe proposé dans le Recours comprend toutes les personnes et entités, peu importe l'endroit où elles résident ou sont domiciliées, qui ont fait l'acquisition d'actions de SNC sur le marché secondaire pendant la Période visée par le recours et qui détenaient certaines ou l'intégralité de ces actions au début des négociations sur le TSX le 28 janvier 2019 (les « Membres du Groupe »).

Le demandeur veut obtenir une compensation pour les pertes subies par les Membres du Groupe. Le demandeur allègue que SNC, M. Bruce et M. Girard sont responsables de ces pertes.

