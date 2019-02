Nel ASA : attribution d'un bon de commande pour un électrolyseur PEM de 2 MW en Suisse et signature d'un contrat-cadre de 30 MW





Nel Hydrogen Electrolyser, une division de Nel ASA (Nel, OSE:NEL), a reçu une commande pour un électrolyseur Proton PEM® conteneurisé de 2 mégawatts (MW), dans le cadre d'un accord cadre de 30 MW avec Hydrospider AG, une filiale de H2 Energy. L'électrolyseur sera utilisé pour produire de l'hydrogène vert pour les camions lourds à hydrogène de Hyundai Motor Company, qui seront mis en service en Suisse fin 2019. L'accord-cadre représente la première phase des 60 à 80 MW nécessaires à la fourniture d'hydrogène pour les 1 000 camions et autres applications prévus.

"Nous sommes fiers d'annoncer avoir décroché un accord-cadre portant sur 30 MW de nos électrolyseurs de plate-forme Proton PEM® Megawatt pour produire de l'hydrogène vert pour les 1 000 camions livrés par Hyundai en Suisse. Hydrospider produira et livrera de l'hydrogène vert pour les camions lourds à hydrogène de Hyundai dans la quantité et la qualité requises. C'est un grand plaisir de travailler avec H2 Energy, dont les valeurs fondamentales en matière d'énergie propre et de décarbonisation sont si proches des nôtres", déclare David Bow, Senior Vice President de Nel.

Le bon de commande, qui représente le premier électrolyseur Proton PEM conteneurisé de mégawatts livré par Nel en Europe, a une valeur supérieure à 3 millions de dollars et sera installé au cours du second semestre 2019.

H2 Energy travaille en collaboration avec différents partenaires à la mise en place d'un réseau national de stations d'hydrogène et de la chaîne logistique correspondante en Suisse. Leur objectif est de développer des solutions pour l'application de l'hydrogène renouvelable dans les secteurs maritime, ferroviaire et stationnaire, en plus des véhicules utilitaires fonctionnant à l'hydrogène comme les camions et les autobus. H2 Energy se concentre sur la production d'hydrogène à base d'énergie renouvelable pour contribuer à la décarbonisation de divers secteurs.

