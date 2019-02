Les Métallos du secteur universitaire approuvent un nouveau régime de retraite fiable et novateur





TORONTO, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Les syndiqués de l'Université de Toronto, l'Université de Guelph et l'Université Queen's, membres du Syndicat des Métallos, ont franchi une étape de plus vers l'amélioration de la sécurité financière à la retraite en votant en faveur d'un régime de retraite interuniversités.

« Grâce à leur solide appui à l'égard de ce nouveau régime de retraite à prestations déterminées, nos membres ont franchi une étape de plus vers l'amélioration de la sécurité financière à la retraite. Nous apprécions la stabilité accrue de ce régime qui a été conçu spécialement pour les gens qui travaillent dans le milieu universitaire », a déclaré Kelly J. Orser, présidente de la section locale 2010 des Métallos, représentant le personnel de l'Université Queen's.

Le régime de retraite du secteur universitaire proposé est un régime de retraite conjoint (RRC) englobant six regroupements de travailleurs, soit trois syndicats d'employés et trois associations de professeurs, soit celles de l'Université de Toronto, de l'Université de Guelph et de l'Université Queen's. Le Syndicat des Métallos forme la plus grande association professionnelle dans chacune des trois universités, représentant environ un tiers des 18 000 personnes couvertes par le régime proposé.

Le modèle de RRC offre aux groupes d'employés une gouvernance conjointe à l'égard du nouveau régime, un des objectifs des groupes d'employés participants.

« Ce vote d'approbation de nos membres est un vote de confiance envers notre processus et les résultats. Non seulement notre personnel universitaire conserve un régime de retraite à prestations déterminées, mais il obtient aussi son mot à dire quant à la gouvernance, ce qui n'existait pas dans la structure précédente », a expliqué Liz Cherry, présidente de la section locale 4120 des Métallos, représentant le personnel de l'Université de Guelph.

« Les communications transparentes et le dialogue permanent avec les membres ont été essentiels pour s'assurer que ceux-ci comprennent les différences entre les régimes de retraite gérés par une seule université et le nouveau modèle de régime conjoint interuniversités », a affirmé Colleen Burke, présidente de la section locale 1998 des Métallos, représentant le personnel de l'Université de Toronto.

Chacun des six groupes syndicaux a lancé de solides campagnes de sensibilisation multimédia visant à aider les membres à comprendre la dynamique de changement et la volonté sous-jacente de protéger leur avenir financier à la retraite.

Le nouveau régime est le fruit de nombreuses années de négociations intenses entre les syndicats d'employés et les associations de professeurs et les administrations universitaires.

Les sections locales des Métallos dans les trois universités ont travaillé en étroite collaboration avec les associations de professeurs de ces mêmes universités et représentent les trois principaux groupes syndicaux couverts par le régime de retraite universitaire proposé.

D'autres groupes d'employés des trois universités doivent encore se prononcer sur le régime de retraite du secteur universitaire. De plus, les membres à la retraite participeront aussi ce printemps au processus d'approbation ou d'opposition mandaté par la province.

« Cela démontre ce que nous sommes en mesure d'accomplir lorsque des agents négociateurs représentant différents groupes d'employés travaillent ensemble et innovent pour le bien commun de nos membres, soit leur sécurité financière à la retraite », a déclaré Alex McKinnon, chef du Service de recherche du Syndicat des Métallos et coprésident fondateur du régime de retraite du secteur universitaire.

De plus amples renseignements sur le régime proposé se trouvent sur le site Web du régime de retraite du secteur universitaire, à l'adresse www.universitypension.ca (en anglais).

SOURCE Syndicat des Métallos

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 16:46 et diffusé par :