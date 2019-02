Lancement de la deuxième cohorte du Programme de développement de l'entrepreneuriat en sciences de la vie: IRICoR renouvelle sa participation avec le Concours de bourses - Entrepreneuriat en Oncologie (CEO)





MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le 21 février 2019, à Montréal, s'est déroulé le cocktail de lancement de la deuxième cohorte du Programme de développement de l'entrepreneuriat en sciences de la vie, au cours duquel IRICoR et l'Oncopole ont annoncé l'octroi de neuf bourses à des étudiants de 3e cycle et stagiaires postdoctoraux dans le domaine de la recherche en oncologie.

Organisé conjointement par les trois partenaires fondateurs du Programme : Montréal InVivo, la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et le Centre des dirigeants John-Molson de l'Université Concordia, de concert avec IRICoR, l'événement a rassemblé plus d'une quarantaine de personnes.

Pour une seconde année, IRICoR et l'Oncopole s'allient ainsi pour soutenir la relève scientifique grâce au Concours de bourses - Entrepreneuriat en Oncologie (CEO). Ils offrent l'opportunité à des jeunes scientifiques de participer au Programme de développement de l'entrepreneuriat en sciences de la vie. Ce programme pratique et immersif, divisé en 10 modules intensifs de deux jours, inclut plus de 150 heures de contenu stratégique. La première édition s'est d'ailleurs avérée être un réel succès auprès des étudiants participants.

Pour une deuxième année consécutive, IRICoR est fier de se joindre aux efforts déployés par Montréal InVivo, le Centre des dirigeants John-Molson de l'Université Concordia, et la Faculté de pharmacie de l'UdeM en proposant une journée axée sur le « Développement de médicaments en oncologie » pour étoffer la formule.

Lors de la soirée de lancement de la 2e cohorte du Programme, Nadine Beauger, directrice générale d'IRICoR, a félicité les récipiendaires des bourses du concours CEO. Elle s'est réjouie qu'IRICoR contribue ainsi tangiblement à la formation de la relève scientifique.

« Le développement d'aptitudes entrepreneuriales est au coeur de l'avenir de notre secteur. Je suis convaincue que les 19 participants de cette nouvelle cohorte sauront bénéficier des expertises uniques mises à leur disposition et que cela leur permettra d'être véritablement sensibilisés aux besoins et enjeux du milieu. »

Pour plus d'information sur le programme, cliquez ici.

À propos d'IRICoR

Pôle de maturation de projets en découverte de médicaments, IRICoR est un organisme à but non lucratif basé à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal. Le mandat d'IRICoR est d'accélérer la découverte, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies en cancer, immunothérapie et domaines connexes. Depuis 2008, IRICoR allie avec succès expertises d'affaires et recherche de pointe selon les standards de l'industrie. IRICoR investit et soutient des projets sélectionnés particulièrement novateurs assurant une transition efficace de la recherche fondamentale en potentielles nouvelles thérapies novatrices, par le biais de partenariats de codéveloppement avec l'industrie biopharmaceutique ou de création d'entreprises dérivées. IRICoR donne ainsi accès à des projets académiques et de l'industrie sélectionnés à son réseau d'experts et d'infrastructures de pointe en découverte de médicaments incluant un des plus grands groupes de chimie médicinale en milieu académique au Canada. Les sources de financement majeures d'IRICoR incluent le Programme des centres d'excellence en commercialisation de la recherche (CECR) du gouvernement canadien, le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec (MESI) et des partenariats collaboratifs avec l'industrie biopharmaceutique.

Pour plus d'informations sur IRICoR : iricor.ca/fr

SOURCE IRICOR

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 16:49 et diffusé par :