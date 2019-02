Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Service aérien dès demain, le NM CTMA Voyageur en direction

17 h - Le ministère des Transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, les travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions...

Afin d'assurer une liaison continue entre la Gaspésie et la Côte-Nord pendant la période d'absence du NM Apollo, la Société des traversiers du Québec (STQ) offrira dès demain un service aérien entre Matane, Baie-Comeau et Sept-Îles. Le NM CTMA...

Le Ministère des Transports informe les usagers de la route de la fermeture de l'autoroute 15 pour une durée indéterminée entre les sorties no 21 - R-219 / R221 / St-Patrice-de-Sherrington / Napierville / St-Jean-sur-Richelieu et 38 - St-Mathieu /...

LOGISTEC Corporation a annoncé aujourd'hui la nomination de Rodney Corrigan au poste de président de LOGISTEC Arrimage inc., (« LOGISTEC Arrimage »), laquelle prend effet immédiatement. À titre de président, Rodney dirigera les équipes opérationnelle...