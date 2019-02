48North signe la première lettre d'intention au Canada pour la culture extérieure du cannabis





TORONTO, le 25 févr. 2019 /CNW/ - 48North Cannabis Corp. (« 48North » ou la « Société ») (TSXV:NRTH) est heureuse d'annoncer la signature de la toute première lettre d'intention au Canada pour la culture extérieure du cannabis avec la Société québécoise du cannabis (SQDC), le seul détaillant légal de cannabis à usage récréatif au Québec.

En vertu de cette entente, 48North fournira à la SQDC 1 200 kilogrammes de cannabis de sa ferme extérieure du comté de Brant, en Ontario, et 120 kilogrammes de cannabis cultivé à l'intérieur dans ses installations de Brantford et Kirkland Lake, en Ontario. Les 1 200 kilogrammes de cannabis seront livrés au cours du quatrième trimestre de 2019.

48North serait la première entreprise canadienne à demander un permis de culture extérieure à Santé Canada. En janvier, la Société a soumis son dossier de preuves à Santé Canada indiquant son état de préparation, et le fait qu'elle attendait avec impatience l'autorisation de production pour le début de la saison de végétation en 2019.

« Le cannabis cultivé dehors, au soleil, sera primordial pour l'avenir de l'industrie canadienne du cannabis, et 48North est ravie d'ouvrir la voie, a déclaré Jeannette VanderMarel, coprésidente-directrice générale de 48North. Grâce à la lettre d'intention signée aujourd'hui, 48North prend une mesure importante pour répondre à la demande du marché et fournir au Québec une source de production fiable et durable sur le plan de l'environnement. »

La production devrait atteindre 40 000 kg de cannabis cultivé biologiquement, au soleil, sur un espace de 3,7 millions de pi2 situé dans une ferme de 100 acres du comté de Brant, en Ontario.

En plus des deux installations autorisées de culture intérieure, la ferme de production extérieure de cannabis biologique de 48North renforce la position de chef de file de la Société en ce qui a trait à l'élaboration et à la distribution de produits de cannabis de nouvelle génération.

La lettre d'intention de 48North avec la SQDC a été signée le 22 février 2019, et concerne l'année civile 2019.

48North

48North Cannabis Corp. (TSXV:NRTH) est une société de cannabis intégrée verticalement qui se concentre sur le marché de la santé et du bien-être au moyen de la culture et de l'extraction, ainsi que de la création de marques novatrices et authentiques de produits de cannabis de prochaine génération. 48North élabore des formules et des capacités de fabrication pour ses produits exclusifs et se positionne pour la fabrication en sous-traitance de produits similaires pour des tiers. 48North exploite deux installations intérieures de production de cannabis autorisées en Ontario pour une capacité de production de plus de 86 000 pieds carrés. 48North fait pousser des cultivars uniques dans ses filiales en propriété exclusive, DelShen Therapeutics Corp. (« DelShen ») et 2599760 Ontario Corp., dont le nom commercial est Good & Green (« Good & Green »), tous deux des producteurs autorisés en vertu de la Loi sur le cannabis. De plus, 48North s'attend à exploiter une ferme biologique de 100 acres qui lui fournit du cannabis cultivé biologiquement au soleil ainsi que l'important avantage d'être un précurseur dans la production à faibles coûts de produits à base d'extrait de cannabis de prochaine génération. 48North possède un portefeuille en croissance de marques, dont Latitude, une plateforme axée sur le cannabis pour les femmes (explorelatitude.com), et Mother & Clone, un nano vaporisateur sublingual de cannabis à absorption rapide (momandclone.com).

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET CONSEILS AU LECTEUR

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Ces déclarations sont liées à des événements ou rendements futurs. Les termes comme « avoir l'intention », « s'attendre », « croire », « prévoir », « estimer », ainsi que les verbes au futur ou au conditionnel, de même que d'autres mots et locutions similaires liés à des sujets qui ne correspondent pas à des faits passés visent à signaler des énoncés prospectifs et se fondent sur les convictions ou les hypothèses actuelles des parties quant aux issues et au moment de ces événements futurs. Les résultats futurs réels peuvent différer considérablement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des énoncés relatifs au plan d'affaires et les activités futures de la Société, notamment la demande d'un permis de culture auprès de Santé Canada pour sa ferme extérieure de 100 acres. Ces énoncés sont sujets à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les développements réels soient substantiellement différents de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, y compris la possibilité que le plan d'affaires décrit dans le présent communiqué ne soit pas achevé, que 48North ne tire pas les avantages prévus de ces plans d'affaires, ou que les approbations réglementaires seront obtenues pour exercer les activités envisagées dans les présentes. Les activités de la Société sont soumises à plusieurs incertitudes et risques importants. Veuillez consulter les documents déposés sur SEDAR pour obtenir de plus amples renseignements. Diverses hypothèses ou divers facteurs sont généralement pris en considération avant de tirer les conclusions ou de faire les prévisions ou projections contenues dans les énoncés prospectifs. Ces hypothèses et ces facteurs se fondent sur les renseignements dont disposent les parties. Les hypothèses et les facteurs qui revêtent de l'importance portent notamment sur l'obtention par la Société des approbations d'entreprise, d'organismes de réglementation et de tierces parties et sur la délivrance des permis et l'exposition à d'autres risques liés à la Loi sur le cannabis. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci, et les parties n'ont pas l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser par suite de la diffusion de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent. Compte tenu des risques, des incertitudes et des hypothèses dont il est question aux présentes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les déclarations qui précèdent font expressément partie des énoncés prospectifs contenus aux présentes.

