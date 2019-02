Le ministre Duclos aborde les lacunes dans les données sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants





Pour les familles canadiennes, des services de garde abordables et de haute qualité sont plus qu'une commodité - ils constituent une nécessité.

OTTAWA, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, l'honorable Maryam Monsef, ont parlé lors de la Conférence sur la recherche et les données sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Cette conférence réunissait plus de 100 participants de partout au pays et de l'étranger. Les ministres ont souligné de nombreux points, y compris les réalisations du gouvernement du Canada en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et les autres mesures de soutien à la famille. Ils ont aussi discuté de l'importance d'aborder les lacunes relatives aux données dans ce domaine et d'y remédier.

La Conférence a permis de cerner les lacunes en matière de données et de recherche et de discuter des meilleurs mécanismes pour combler ces lacunes. Elle contribuera également à déterminer les éléments sur lesquels le gouvernement du Canada devrait concentrer ses efforts pour élaborer une stratégie de données et de recherche sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Le gouvernement du Canada investit 7,5 milliards de dollars sur 11 ans, à compter de 2017-2018, pour mieux appuyer l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Mentionnons notamment des investissements de 95 millions de dollars pour combler les lacunes en matière de données, pour mieux comprendre les défis et les besoins en matière de garde d'enfants au Canada et pour suivre les progrès accomplis.

« Pour assurer la croissance et la réussite de la classe moyenne, nous devons nous faire en sorte que chaque enfant au Canada ait la possibilité d'atteindre son plein potentiel. Les investissements consacrés à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants leur permettent de prendre le meilleur départ possible dans la vie. Grâce à une ouverture du dialogue, nous trouverons des solutions pour combler les lacunes en matière de données et de recherche sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre gouvernement s'est engagé à faire croître la classe moyenne en offrant plus de soutien aux familles canadiennes. C'est ce que nous faisons en offrant une allocation canadienne pour enfants renforcée, en créant des places de haute qualité dans les garderies, en offrant des options de congé parental plus flexibles, et en instaurant la prestation parentale partagée, qui vise à encourager une répartition plus équitable de la garde des enfants entre les parents. Investir dans nos enfants dès leur jeune âge est essentiel afin que chaque enfant au Canada puisse réaliser son plein potentiel. »

- L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

Les investissements importants dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants créeront jusqu'à 40 000 places abordables de plus en garderie à l'échelle du pays d'ici mars 2020.

Le Cadre multilatéral pour l'apprentissage et la garde d'enfants, annoncé le 12 juin 2017, jette les bases qui amèneront les gouvernements au Canada à concrétiser une vision commune à long terme selon laquelle tous les enfants du Canada peuvent bénéficier de services de qualité en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans un environnement enrichissant.

à concrétiser une vision commune à long terme selon laquelle tous les enfants du peuvent bénéficier de services de qualité en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans un environnement enrichissant. Pour mieux épauler les familles canadiennes, surtout celles qui en ont le plus besoin, le gouvernement a annoncé, dans les budgets de 2016 et de 2017, un investissement de 7,5 milliards de dollars sur 11 ans, à compter de 2017-2018, pour créer un plus grand nombre de places abordables et de haute qualité dans les garderies partout au pays. De cette somme :

1,7 milliard de dollars sur 10 ans, à compter de 2018-2019, serviront à appuyer le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones et à améliorer les programmes et les services d'apprentissage et de garde à l'intention des enfants et des familles autochtones;



95 millions de dollars permettront de combler les lacunes dans les données, de mieux comprendre les défis et les besoins en matière de garde d'enfants et de suivre les progrès dans ce domaine;



100 millions de dollars seront consacrés à l'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

