LOGISTEC Corporation nomme un dirigeant chevronné, pour mener l'ensemble des activités de manutention de marchandises - Rodney Corrigan promu président de LOGISTEC Arrimage inc.

MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation a annoncé aujourd'hui la nomination de Rodney Corrigan au poste de président de LOGISTEC Arrimage inc., (« LOGISTEC Arrimage »), laquelle prend effet immédiatement. À titre de président, Rodney dirigera les équipes opérationnelle et commerciale, et il supervisera tous les aspects liés aux activités de Logistec Arrimage à travers l'Amérique du Nord. Il relèvera directement de la présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation, Madeleine Paquin.

Au cours de la dernière année, Rodney a joué un rôle déterminant dans les acquisitions stratégiques de Gulf Stream Marine, Inc. (« GSM ») et de Pate Stevedore Company, Inc. (« Pate »), toutes deux situées sur la côte américaine du Golfe du Mexique. La détermination dont il fait preuve pour atteindre l'excellence opérationnelle repose sur une approche axée sur la sécurité et sur l'efficience optimales des activités. Il incite son équipe à toujours repousser leurs limites et à trouver des solutions novatrices pour leurs clients.

« Nous sommes heureux qu'une personne du calibre de Rodney Corrigan prenne la direction de LOGISTEC Arrimage et de pouvoir ainsi profiter de son expérience pratique considérable, » a commenté Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation. « Il s'agit d'un moment charnière pour notre entreprise et nous avons besoin de leadership dynamique pour mettre en oeuvre avec succès notre stratégie et pour tirer parti des occasions de marché qui se présenteront. Au cours des 25 dernières années, Rodney a acquis une vaste expérience sur le plan stratégique, opérationnel et commercial. Il s'est avéré un leader accompli et de confiance, renommé pour ses aptitudes à former la relève, à inspirer et à motiver les équipes.

« Il s'agit d'une occasion formidable pour nous. Mon équipe et moi désirons poursuivre la vision claire et solide de Madeleine Paquin, soit celle d'un réseau nord-américain de terminaux réellement stratégique. Je suis enthousiaste de diriger LOGISTEC Arrimage alors que nous entamons cette nouvelle étape! » a ajouté monsieur Corrigan.

Le 1er mai 2017, Rodney a été nommé vice-président exécutif, opérations, basé à Montréal. Il s'est joint à LOGISTEC en 2010 à titre de vice-président régional, ports des États-Unis et des Maritimes, après avoir occupé des postes de haute direction pour diverses entreprises. Il détient un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia ainsi qu'un MBA pour cadres de la John Molson School of Business.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de Sanexen et de FER-PAL Construction Ltd. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 37 installations portuaires et 61 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

