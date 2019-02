Jinergy nommé fournisseur de modules PV de première catégorie par BNEF





JINGZHONG, Chine, 25 février 2019 /CNW/ - Récemment, Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), un fabricant chinois de modules PV axé sur la technologie, a annoncé sa nomination comme fabricant de modules solaires de première catégorie par Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Développé de façon indépendante par BNEF, le système de classification de fabricants de modules PV permet de classer les fabricants selon leur « bancabilité » et de faire des distinctions transparentes parmi des centaines de fabricants de modules PV à travers le monde. Les critères de sélection stricts permettent d?établir un point de référence fiable en matière d?analyse de compétitivité parmi les fabricants de modules PV.

Par le biais d?innovation technique et de production allégée, Jinergy s?est classé parmi les premiers 5 pour cent de fabricants dont la capacité de production de cellules et de modules est des plus avancée et rentable. L?entreprise est également en mesure de fournir à ses clients des modules Poly C-Si, PERC Mono C-Si et HJT fiables et de grande qualité. Jinergy a également obtenu des résultats remarquables dans des marchés d?outremer. En 2018, les expéditions outremer de Jinergy représentaient 40% du total de ses expéditions, une percée majeure depuis les débuts de ses opérations commerciales. Sur le seul marché indien, Jinergy a expédié plus de 600MW, se classant ainsi en deuxième position parmi les fabrications chinois de modules PV exportant en Inde, avec une part de marché de près de 10%.

Dr Liyou Yang, directeur général de Jinergy, déclare : « Le titre de fournisseur de modules PV de première catégorie signifie que nous sommes reconnus comme étant un fournisseur de modules de première qualité à l?échelle mondiale, ce qui nous permettra d?accélérer notre dévelopement au sein du marché international. En 2019, nos envois outre-mer représenteront 50% du total de nos expéditions. À l?avenir, Jinergy continuera de concentrer ses efforts sur la technologie et sur la réduction des coûts afin d?abaisser davantage le LCOE des modules PV et de promouvoir l?utilisation de l?énergie renouvelable. »

À propos de Jinergy

Jinergy, secteur de l?énergie verte constitué sous Jinneng Group, l?un des groupes énergétiques chinois appartenant à l?État, adopte une stratégie d?itération de technologie et a déployé trois générations de technologie de pointe, c.-à-d. polycristallin, monocristallin PERC et HJT.

À la fin de 2018, Jinergy possède une capacité de production totale de 2GW pour des modules polycristallin, monocristallin PERC et HJT. En 2017, Jinergy a commercialisé des produits HJT à haut rendement et augmentera sa capacité de production à l?échelle GW dans un délai de trois ans.

Obtenez plus d?information sur le site http://en.jinergy.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/627983/JINERGY_Logo.jpg

SOURCE Jinneng Clean Energy Technology Ltd.

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 16:01 et diffusé par :