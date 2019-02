TFI International fait l'acquisition de Schilli Corporation





MONTRÉAL, 25 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (TSX : TFII; OTCQX : TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui qu'une filiale en propriété exclusive de TFI International a fait l'acquisition de Schilli Corporation (« Schilli »). Fondée au début des années 1960 et établie à Saint-Louis au Missouri, Schilli se spécialise dans le transport du vrac sec et du vrac liquide et offre des solutions de flotte spécialisées et d'autres services à valeur ajoutée dans les régions du Midwest, du sud-est et de la côte du golfe du Mexique des États-Unis.



Forte d'un effectif de plus de 400 employés, Schilli exploite 22 installations dans la région desservie ainsi qu'une flotte composée de plus de 340 tracteurs, incluant des entrepreneurs indépendants, et de plus de 500 remorques. TFI International domine le marché des services de transport spécialisé de lots complets au Canada, et cette acquisition va lui permettre de développer davantage ce secteur d'activité aux États-Unis. Schilli sera exploitée en tant qu'unité commerciale autonome au sein du groupe de transport spécialisé de lots complets de TFI, dans laquelle Bob Schilli Jr. et John Koons continueront d'assumer leurs fonctions.

« Nous sommes ravis d'accueillir Schilli et son équipe dévouée au sein du groupe d'entreprises de TFI International, a déclaré Alain Bédard, président du conseil et président et chef de la direction de TFI International. Schilli représente une superbe adéquation stratégique pour nous en raison de ses offres de services sophistiquées, et elle nous permettra de renforcer notre présence dans le transport par citerne dans l'est des États-Unis, une région en croissance que nous ciblons. »

