Avis aux médias - Le ministre Sohi et M. Fatih Birol, Ph. D., discuteront du rôle du Canada dans le secteur de l'énergie à l'échelle mondiale

Récemment, Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), un fabricant chinois de modules PV axé sur la technologie, a annoncé sa nomination comme fabricant de modules solaires de première catégorie par Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Développé...

Valsoft Corporation Inc, une entreprise montréalaise spécialisée dans l'acquisition et le développement de logiciels de marchés verticaux, est heureuse d'annoncer l'acquisition de GGGolf, le leader québécois en logiciel de gestion golf depuis plus de...