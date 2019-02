ZTE dévoile sa gamme complète de produits commerciaux destinés à la 5G sur le salon MWC2019





Permettre les déploiements de réseaux dans tous les scénarios et environnements

SHENZHEN, Chine, 25 février 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions technologiques de télécommunications destinées aux entreprises et au grand public, a dévoilé aujourd'hui la gamme complète de ses produits commerciaux destinés à la 5G sur le salon Mobile World Congress 2019 qui se tient à Barcelone. Les produits commerciaux 5G de ZTE, basés sur son jeu de puces en bande de base et en radiofréquence, de troisième génération et conçu en interne, sont prêts à prendre en charge les demandes de déploiement sur toute la bande et pour tous les scénarios et environnements. Cela va aider les opérateurs à construire des réseaux 5G rentables et offrant une ample couverture, de grandes capacités et un déploiement rapide.

Les unités de bande de base (BBU) multi-modes vont construire un réseau extrêmement performant

La BBU de dernière génération, prise en charge par une plate-forme de virtualisation et fruit d'années de R & D et de tests sur le terrain, est la meilleure BBU 2U NG de l'industrie. Dotée d'une grande capacité, elle est compatible avec la 2G, la 3G, la 4G et la 5G. Elle est à même de traiter 30 cellules NR (New Radio) de 100 MHz par rack, ce qui représente la plus grande capacité de traitement de l'industrie. Tout en intégrant les avantages de la plate-forme informatique et de virtualisation, elle réalise la capacité élastique du réseau sans fil et de l'interface ouverte, permet la localisation d'activités innovantes et prend en charge les réseaux C-RAN, D-RAN, ainsi que les réseaux flexibles.

Les AAU (unités de regroupement actives) sérialisées vont permettre d'assurer une couverture gigantesque

La série d'AAU (active array unit) 5G de ZTE, qui prend en charge le nombre de canaux allant de 64TR, 32TR, 16TR à 4TR, peut satisfaire les besoins en termes de couverture et de capacité dans les zones urbaines densément peuplées, les zones urbaines en général, les banlieues, les villages et autres environnements, tout en prenant en considération les caractéristiques de chaque environnement en fonction des conditions locales pour obtenir le meilleur retour sur investissement. Parmi ces produits, l'AAU 64TR-200M s'adapte tout particulièrement aux zones urbaines densément peuplées et aux environnements de couverture urbaine en général. Elle a été déployée dans un certain nombre d'essais commerciaux et se place comme un choix de prédilection pour la première phase de déploiement de la 5G.

Pour les environnements des banlieues et des milieux ruraux, il existe des solutions 32TR et 16TR plus économiques, offertes par le robuste produit 32TR à double bande qui prend en charge les fréquences 2,6 GHz et 3,5 GHz. Par ailleurs, l'AAU 64TR-400m, utilisée pour les cas de points de fréquence distincts dans la bande N78, est dotée des capacités de prise en charge de la bande passable maximale de l'industrie.

Le 5G Pad va prendre en charge les scénarios d'angles morts et de points sensibles

Les produits PAD sérialisés de ZTE comprennent les Pad RRU (unité de radio à distance), les Pad BBU et les Pad power. Ils sont adaptés aux angles morts ou aux points sensibles comme le sont les ruelles étroites, les tunnels sous les ponts, les lieux de petite taille, les lieux touristiques et les espaces de loisirs. Présentant un design compact et une antenne intégrée, le 5G Pad permet une détection rapide du site et une installation facile.

5G Qcell élargit la couverture en intérieur

Pour la couverture en intérieur, ZTE a sorti des produits Qcell 4G et 5G multi-modes offrant de très grandes capacités. Ils sont faciles et rapides à installer dans des environnements intérieurs à haute densité et à large couverture, tels que les centres commerciaux, les gymnases, les immeubles de bureaux et les aéroports. Ils sont gérés de manière visuelle pour assurer un fonctionnement et un entretien unifiés.

Synonyme d'avantages technologiques de bout en bout, ZTE s'engage à créer un réseau sans fil offrant des expériences, une simplicité et une intelligence hors pair aux opérateurs de l'ère de la 5G. À ce jour, ZTE a collaboré avec 30 opérateurs 5G à dans le monde entier et a lancé des produits commerciaux 5G de bout en bout, qui satisfont entièrement les besoins de la première vague de déploiement de réseaux 5G.

À l'avenir, ZTE continuera à travailler avec ses partenaires pour promouvoir les tests 5G et accélérer la commercialisation de la 5G à l'échelle planétaire, afin d'offrir aux utilisateurs du monde entier des expériences 5G variées.

