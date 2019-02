Négociation à la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda - Dépôt d'une seconde plainte au TAT contre l'employeur





ROUYN-NORANDA, QC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite d'un incident survenu le vendredi 22 février, une seconde plainte pour intimidation sera déposée au Tribunal administratif du travail (TAT) contre la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda dans le cadre de la négociation visant le renouvellement de la convention collective des salarié-es.

« Nous déplorons à nouveau l'attitude moyenâgeuse du directeur général de notre institution. Vendredi dernier, alors qu'elle affichait du matériel de mobilisation, une de nos membres a été la cible d'une altercation physique perpétrée par monsieur Loranger sur le terrain de l'établissement. Nous sommes encore sous le choc d'avoir été témoin de cette manoeuvre disgracieuse de la part du plus haut dirigeant de notre établissement », de dénoncer Isabelle Frelas, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Caisse populaire de Rouyn-Noranda-CSN (STTCPRN).

Rappelons que le 5 février dernier, des manoeuvres de Jean-Claude Loranger ont été condamnées par le TAT qui a reconnu l'ingérence de l'employeur dans les affaires du syndicat, sa mauvaise foi et l'intimidation par courriel dont il a fait preuve envers les membres du STTCPRN.

« Dans l'ensemble des rares conflits de travail auxquels nous devons faire face, jamais un directeur général n'a agi de la sorte envers ses propres salarié-es, d'autant plus que monsieur Loranger siège à titre de président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda et, qu'en ce sens, il devrait se comporter de manière exemplaire », de renchérir Felix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec (CCATNQ-CSN).

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Caisse populaire de Rouyn-Noranda-CSN compte 70 membres affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN) qui rassemble quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 350 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme. Le CCATNQ-CSN en rassemble 7000 en Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

