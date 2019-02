Transports Canada se prépare à effectuer des essais de véhicules automatisés et connectés au Canada





OTTAWA, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Les véhicules automatisés et connectés ont le potentiel d'améliorer grandement la sécurité routière et d'accroître la mobilité, tout en offrant de nouvelles possibilités économiques et des avantages environnementaux aux Canadiens. C'est pourquoi Transports Canada vient de publier :

le Cadre de sécurité du Canada pour les véhicules automatisés et connectés ;

; l'Évaluation de la sécurité des systèmes de conduite automatisés au Canada .

Ces deux nouveaux documents innovateurs de Transports Canada aideront l'industrie à accélérer le lancement sécuritaire de véhicules automatisés et connectés sur les routes canadiennes.

Pour coïncider avec la publication de ces documents, le gouvernement du Canada a également lancé une nouvelle section pour les véhicules automatisés et connectés sur le site Web de Transports Canada. Cette nouvelle section fournit de l'information sur ces véhicules, leurs technologies et leurs avantages pour les Canadiens.

Collectivement, ces nouveaux rapports s'ajoutent aux travaux décrits dans deux autres documents récemment publiés :



Le Cadre stratégique des véhicules automatisés et connectés pour le Canada a été publié en janvier 2019 par le Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière. Le rapport examine les objectifs communs de promotion et d'investissement dans ces technologies.



a été publié en janvier 2019 par le Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière. Le rapport examine les objectifs communs de promotion et d'investissement dans ces technologies. Essais des véhicules hautement automatisés au Canada : Lignes directrices à l'intention des organismes d'essais, a été publié en juin 2018, par Transports Canada. Le rapport établit une base de référence cohérente des pratiques de sécurité pour les essais des véhicules automatisés.

La sécurité des usagers de la route canadiens est une priorité pour Transports Canada - les essais et le déploiement de véhicules automatisés et connectés ne font pas exception. Pour y parvenir, le ministère continue de travailler activement avec ses partenaires, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Citations

« Nous nous approchons d'un avenir où les voitures auront un jour une conduite autonome. En tant que ministre des Transports, je veux m'assurer que ces véhicules automatisés sont sécuritaires pour tous les usagers de la route canadiens. La publication de ces deux nouveaux documents sur la sécurité est une autre étape importante dans l'avenir des transports au Canada. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« La publication du cadre et de l'évaluation sur la sécurité est un jalon positif dans le développement des technologies de véhicules automatisés pour le Canada et à l'échelle nord-américaine, étant donnée l'intégration de l'industrie automobile. Nous appuyons la mise en place d'un cadre qui fait la promotion de l'innovation et assure à la fois la sécurité des routes et des usagers de la route au pays. »

Mark Nantais

Président, Association canadienne des constructeurs de véhicules

« Le domaine des technologies de véhicules connectés et automatisés évolue à une telle vitesse que les mécanismes de réglementation traditionnels sont dépassés. Par conséquent, une plus grande collaboration entre les représentants de l'industrie et des gouvernements est de mise afin de veiller à ce que les Canadiens restent à la fois en sécurité et informés des technologies rapidement intégrées aux nouveaux véhicules. Le leadership du gouvernement fédéral est essentiel dans cet effort, et les Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada reconnaissent le travail en synergie qui a été accompli avec la participation de Transports Canada pour arriver au "Cadre" et à "l'Évaluation". »

David C. Adams

Président et chef de direction, Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada

Faits en bref

Au lieu d'un conducteur humain, les véhicules automatisés utilisent une combinaison de capteurs, de contrôleurs, de logiciels et d'ordinateurs de bord pour contrôler au moins certaines fonctions de conduite.

Les véhicules connectés utilisent différents types de technologies de communication sans fil pour communiquer avec leur environnement et d'autres véhicules.

Le Cadre de sécurité du Canada pour les véhicules automatisés et connectés est un plan complet pour gérer la sécurité des véhicules automatisés et connectés à court et à long terme.

est un plan complet pour gérer la sécurité des véhicules automatisés et connectés à court et à long terme. L'Évaluation de la sécurité des systèmes de conduite automatisés au Canada aide l'industrie à évaluer la sécurité et la sûreté de ses véhicules à mesure qu'ils atteignent des niveaux d'automatisation de plus en plus élevés. L'outil s'aligne bien sur les politiques similaires en vigueur aux États-Unis.



Produits connexes



Liens connexes

