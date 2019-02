Le nouveau projet Labo Climat Montréal permettra de planifier le développement de Lachine-Est en tenant compte de l'adaptation aux changements climatiques





MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les élus de l'Arrondissement de Lachine accueillent avec enthousiasme l'entente entre la Ville de Montréal et le consortium de recherche Ouranos pour la mise en place du projet Labo Climat Montréal dans le secteur de Lachine-Est. Le projet Labo Climat permettra d'unir les forces des chercheurs d'Ouranos et celles des ressources de la Ville et de l'Arrondissement, afin de planifier le développement du quartier en y intégrant les enjeux d'adaptation aux changements climatiques. À ce noyau, s'intégreront d'autres acteurs de la communauté, dont des groupes de citoyens, des spécialistes externes et des promoteurs.

« Il s'agit d'une annonce importante pour Lachine et pour Montréal », souligne Maja Vodanovic, mairesse de Lachine. « Ouranos et les groupes citoyens, tels que Imagine Lachine-Est qui milite pour un écoquartier exemplaire, se joignent maintenant aux efforts de l'Arrondissement et de la Ville centre pour définir la nature de la nouvelle réglementation en urbanisme qui fera face aux changements climatiques. Nous sommes au début du processus de transformation d'un quartier reconnu comme un symbole de l'ère industrielle canadienne du 20e siècle. Avec ses 60 hectares à développer, Lachine-Est devient un chantier d'expérimentation pour entamer et concrétiser la mise en place d'un modèle d'écoquartier du 21e siècle. » La requalification du territoire de Lachine-Est pose de nombreux défis, notamment en matière de gestion de l'eau de pluie, des sols contaminés, de desserte en infrastructures, de patrimoine industriel et de mobilité.

Lachine-Est, un laboratoire vivant

Le futur Labo Climat Montréal s'inspire du concept de « laboratoire vivant », visant à développer de manière collaborative de nouvelles pratiques de planification de projets urbains intégrant l'adaptation aux changements climatiques à partir de cas réels. Une plateforme d'échanges sera mise en place, sur laquelle les citoyens pourront échanger sur Lachine-Est en plus d'y trouver des présentations de la démarche, des résultats des recherches et des recommandations.

La Ville de Montréal collabore depuis 2017 avec le consortium Ouranos, un réseau reconnu mondialement et regroupant plus de 450 chercheurs et experts en adaptation aux changements climatiques et en climatologie régionale. « Les changements climatiques se font déjà sentir sur l'île de Montréal et nécessitent qu'on porte un regard différent sur les projets urbains. Ce partenariat permettra de faire le pont entre la recherche et les réalités et défis du territoire de l'agglomération montréalaise », souligne Jean-François Parenteau, responsable de l'environnement et des changements climatiques au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour mettre sur pied le Labo Climat Montréal, la Ville de Montréal verse à Ouranos la somme de 68 500 $. Ouranos versera une somme supplémentaire de 68 500 $ et assumera la qualité scientifique et le bon déroulement de chaque étape du projet. Des contributions financières d'autres sources de l'ordre de 83 800 $ viendront compléter les sommes allouées au projet. Le déploiement de Labo Climat est prévu du printemps 2019 à l'automne 2020.

