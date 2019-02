Lettre ouverte - Quartier des spectacles : retrouver ensemble l'espace et l'équilibre





MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Ce matin, une lettre ouverte signée par le Président-directeur général du festival, M. Jacques-André Dupont, conjointement avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal, l'Association des hôtels du Grand Montréal, le Quartier des spectacles, le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), le Festival Mode & Design, Montréal complétement Cirque, Juste pour rire et Festival International Nuits D'Afrique, a été publiée dans certains médias montréalais.

Ce regroupement lance un appel urgent à l'ensemble des décideurs publics et aux autres interlocuteurs de la communauté d'affaires. À tous ceux qui ont à coeur l'image de Montréal, son développement économique et touristique, les importantes retombées engendrées par les festivals et événements -- incluant sur les plans social et culturel -- et le dynamisme de son centre-ville.

Cliquez ici pour lire cette lettre ouverte.

